Wéi en Text a liichter Sprooch kléngt, weist d'Introduktioun vum Artikel "Wéi kréien ech meng Sue vun der Krankekeess zeréck?" vu guichet.lu.

Ma bis et zu der Publikatioun vun esou engem Text kënnt, muss ee vum Büro Klaro, en nationale Service fir barrièrefräi Kommunikatioun, gepréift ginn. Hei schaffen och Leit, déi déi sougenannt "liicht Sprooch" an hirem Alldag gebrauchen. Esou soll erausfonnt ginn, ob d'Texter och wierklech verständlech sinn. Nieft Jesse Pfeiffer schaffen och d'Mallory Graffé an d'Jessica Berchem an der Préiw-Grupp vum Klaro.

Biller sinn Deel vun der liichter Sprooch. Op guichet.lu ass bei all Schrëtt, deen ee maachen muss, fir zum Beispill kënnen eng Buskaart fir den Adapto unzefroen, e Bild mat dobäi. Ma et wier wichteg, dass guichet.lu d'Informatiounen och an enger méi einfacher Form weidergëtt, fënnt d'Sylvie Bonne. Si ass Responsabel vum Klaro.

An den éischte Feedback vun den Utilisateure wier positiv. Eleng dëse Mount zielt guichet.lu 3.000 Opriff vun den Internetsäite mat den Artikelen an der "liichter Sprooch". Däitsch ass als Sprooch gewielt ginn, well Leit mat enger intellektueller Beanträchtegung et dacks méi einfach fannen, déi Sprooch ze liesen, an där si fir d'éischt alphabetiséiert goufen. Ma virun allem sollen awer nach eng Partie Texter dobäikommen, sot den Patrick Houtsch, Direkter vum CTIE.

A mat Informatiounen an der "liichter Sprooch" gëtt e Schrëtt a Richtung Inclusioun gemaach.