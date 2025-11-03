Mam Raphaël Kies, Responsabele vun der Lëtzebuerger Plattform vun der participativer Demokratie, hu mir iwwer alternativ Prozesser an der Politik geschwat.

Woch vun der Demokratie / Reportage: Claudia Kollwelter

"An Zäiten, wou d'Leit sech ëmmer méi iwwert sozial Medien oder via kënschtlech Intelligenz informéieren, wou d'Leit ëmmer méi skeptesch si par Rapport zur Politik, ass et wichteg, op participativ Prozesser ze setzen", seet de Raphaël Kies, Responsabele vun der Lëtzebuerger Plattform vun der participativer Demokratie am RTL-Interview. D'Claudia Kollwelter huet am Kader vun der Woch vun der Demokratie mat him iwwert alternativ Prozesser geschwat.

Beispiller aus dem Ausland a souguer aus eisen Nopeschlänner géife weisen, datt et méiglech ass, d'Leit mat an d'Prozesser anzebannen, erkläert de Raphaël Kies:

"Il y a le cas, par exemple, du Parlement germainophone en Belgique. Il y a plusieurs parlements régionaux en Belgique également, qui ont mis en place des commissions délibératives mixtes, où des citoyens délibèrent avec des responsables politiques. Il y a le Bundestag aussi, qui a mis en place des processus institutionnalisés. En Europ aussi, ils essaient de mettre en place des processus consultatifs des citoyens."

Et wier awer net esou, datt zu Lëtzebuerg nach guer näischt an där Form gemaach gouf. De Klimabiergerrot wier e gutt Beispill, wéi een d'Leit mat abënnt, fir iwwer spezifesch Themen ze debattéieren. Ma och Gemenge géifen op de Wee vun der participativer Demokratie goen. De Raphaël Kies nennt do d'Beispill vun Diddeleng:



"C'est la première commune qui a mis en place le budget participatif. A côté de ça, ils ont des "Biergerrot", donc des possibilités de consultation citoyenne sur des thématiques spécifiques. Et à côté, ils ont un panel citoyen, c 'est -à -dire la possibilité à tout moment qui est donnée au conseil communal de faire appel aux citoyens à travers un sondage. Donc vous voyez, il y a un triptyque de processus participatif qui peut permettre aux citoyens de s 'engager."

Wichteg wier ëmmer, datt et ëm konkret Projete geet, net ëm generell Froen. An och, datt d'Proposen, déi schlussendlech vun de Bierger kommen, eescht geholl gi vun de politesche Responsabelen. Et dierf een awer och net ze vill där Prozesser hunn:



"Il faut vraiment avoir peu de processus, très efficace et faire des processus par invitation, où on donne vraiment de l 'importance aux gens qu 'on invite. On leur donne aussi une contribution financière comme les responsables politiques l'ont, parce qu 'on prend vraiment au sérieux leur engagement politique."



Wat Referenden ugeet, do ass de Raphaël Kies éischter skeptesch:



"Parce que souvent ça donne des réponses simplifiées et ça a tendance à être très politisée. Par contre, je pense que le futur doit aller dans des processus délibératif, c 'est à dire d'engagement des citoyens, où on les invite vraiment à réfléchir, à débattre et à s 'informer."



E gutt Beispill dogéint wieren d'Petitiounen:



"C'est parce que ça démontre que quand on met en place un instrument participatif qui répond à un besoin dans la société, celui -ci a du succès. Et vous voyez, il a été institutionnalisé. Les pétitions ne garantissent pas que les propositions vont être prisent en considération, mais elles assurent qu 'il y a un débat qui se met en place, qu 'elles soient écoutées par les responsables politiques, que les médias leur donnent de la visibilité."



De Raphaël Kies huet dann och mat un enger Faisabilitéitsetüd geschafft, déi analyséiert, ob a wéi een d'Participatioun vun de Bierger kéint institutionaliséieren.

An d'Conclusiounen dovunner respektiv och déi ganz Etüd fannt Dir hei.