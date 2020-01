D'Inneministesch Taina Bofferding huet en Donneschdeg de Moien d'Reform vun der Tutelle administrative virgestallt.

Déi Reform huet 3 grouss Ziler: de System soll moderniséiert ginn, d'Prozedure vereinfacht an d'Gemenge solle méi Autonomie kréien. Den Text ass schonn duerch de Regierungsrot an elo um Instanzewee. Wann d'Reform bis a Kraaft ass, soll et just nach d'Hallschent vun den Approbatioune ginn.

AUDIO: Reform Tutelle administrative / Rep. Dany Rasque (9.1.2020)

Am Interieur ginn et iwwer 70 där Approbatiounen an do sinn der dobäi, déi einfach net méi zäitgeméiss sinn, sot d'Ministesch Taina Bofferding. Si huet och e Beispill ginn: wann e Gemengerot ausnamsweis an engem anere Sall fir de Conseil zesummekënnt, brauch een dofir den Ament eng Approbatioun aus dem Interieur. Eng Prozedur, déi iwwerlieft ass, an där Beispiller ginn et wuel nach méi.

Taina Bofferding: "Et ass schonn eng richteg Simplification administrative, déi mer hei maachen. Mir wäerten eng Rëtsch Approbatioune carrément sträichen, well se net méi zäitgeméiss sinn a mir wäerten och méi en einfache Kontrollsystem aféieren. Dat ass d'Transmission obligatoire. Dat heescht an Zukunft, wann dann eng Gemeng en Akt hei am Interieur erareecht, da kënne si och direkt schonn exekutéieren. Domadder gewanne si Zäit an Nerven. Dovunner ka jidderee profitéieren, indirekt och d'Bierger an d'Biergerinnen. "

D'Approbatioune ginn awer bäibehale fir Akten, déi méiglecherweis iwwert de kommunalen Intressi erausginn. Dat ass notamment de Fall, wann et ëm Finanzen oder Bebauungspläng geet. Nei ass och, datt Delaien agefouert ginn. De Ministère huet 3 Méint Zäit, fir en Akt z'approuvéieren oder ze refuséieren.

Taina Bofferding: "Dat heescht, dass wann eng Approbatioun verlaangt ass oder en Akt erakënnt, muss bannent 3 Méint eng Decisioun kommen. Dat gëtt de Gemengen eng gewësse Rechtssécherheet. Si wëssen, a wéi engem Kader se sech beweegen. Et setzt eis natierlech och ënner Zäitdrock, mä dat ass och gutt, fir esou effikass kënnen ze schaffen."

Fir d'Gemenge bedeit dës Reform méi Autonomie an anengems méi Responsabilitéit. Den Inneministère wëll dofir fir d'Gemengen e richtege Partner ginn, dee méi beréit, wéi kontrolléiert.

D'Reform vun der Tutelle gëtt vum Gemengesynidkat Syvicol begréisst, och wann ee sech géing wënschen, datt déi aner Ministèren elo och nozéien. De President vum Syvicol, den Emile Eicher (CSV) huet erkläert, datt laut der „charte de l'autonomie locale" just d'Legalitéit vu Gemengenakte misst kontrolléiert ginn an net d'Opportunitéit. An anere Wieder: d'politesch Decisiounen de Gemengen iwwerloossen.

En nächste Schratt ass d'Digitaliséierung vun de Prozeduren, mä esouwäit si mer nach net, sot d'Taina Bofferding en Donneschdeg. Si huet iwwregens och annoncéiert, datt dat anert Joer en éischten Text vun der Reform iwwert d'Gemengegesetz soll virleien. Dat ass déi grouss Reform am Interieur an dëser Legislaturperiod.

Schreiwes vum Gouvernement

«mateneen fir eng modern Gemeng» - réforme de la surveillance de la gestion communale (09.01.2020)

Communiqué par: ministère de l'Intérieur «Mär wëllen de System vun der Surveillance vun dem Gemengesecteur moderniséieren, andeems mär d'Prozedure vereinfachen, méi effikass schaffen an de Gemenge méi Autonomie ginn.»

Par ces mots, Taina Bofferding, ministre de l'Intérieur, a présenté l'objectif principal du projet de loi portant modification principalement du titre 3 de la loi communale.

La refonte de la loi communale de 1988, et son adaptation aux temps modernes est une priorité de l'accord de coalition 2018-2023 en ce qui concerne les communes. S'il est vrai que la loi communale a été modifiée de nombreuses fois de manière ponctuelle, les institutions ne se sont pas livrées à une réflexion approfondie sur le fonctionnement des communes et le cadre légal dans lequel elles agissent.

Dans une déclaration aux communes prononcée à Niederanven le 8 juillet 2019, la ministre de l'Intérieur a annoncé devant quelque 300 représentant-e-s du secteur communal qu'elle procèdera à une refonte de la loi communale par le bias d'un processus participatif, qui impliquera non seulement les membres des conseils communaux et des comités des syndicats, mais aussi les agent-e-s des communes ainsi que les citoyen-ne-s.

Bien que les travaux participatifs battent leur plein, la voie choisie par la ministre nécessite un temps certain pour l'élaboration d'un projet de refonte complète de la loi de sorte qu'il a été opté de procéder en deux phases. La première étape était celle de mettre en place un nouveau régime de surveillance de l'État sur la gestion des communes, plus précisément un système de surveillance modernisé, allégé et digitalisé et d'en faire profiter à court terme les communes et les autorités de surveillance.

C'est précisément l'objet du présent projet de loi: la réforme, la modernisation de ce que la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qualifie de «tutelle administrative» sur les communes.

La raison d'être du contrôle de l'État sur les communes est de veiller à la légalité des actes communaux et de préserver l'intérêt général. Il ne s'agit pas de le remettre en cause, mais de redéfinir la surveillance administrative de l'État de manière à mieux respecter la proportionnalité entre l'ampleur de l'intervention de l'autorité centrale et l'importance des intérêts à préserver, comme le prévoit l'article 8 de la Charte européenne de l'autonomie locale.

Les modifications proposées représentent un changement de paradigme dans la mesure où, conformément à la volonté exprimée dans l'accord de coalition 2018-2023, elles constituent un pas décisif vers les rapports futurs entre l'État et les communes. Non seulement l'État sera un État-contrôleur, mais surtout un État-conseiller ainsi qu'un État-partenaire.

Au-delà du renforcement de l'autonomie communale et de la création d'un nouveau fondement pour les relations État-communes, la réforme génère des gains importants en termes d'efficacité administrative, et ce tant au niveau local qu'au niveau étatique.

La réduction du nombre de dossiers à soumettre au contrôle étatique de même que la mise en place d'une plateforme d'échange de documents électronique entraînera une simplification et une accélération des procédures administratives, permettant ainsi une meilleure organisation de l'administration communale.

La réforme aura également un impact profond sur l'organisation du travail du ministère de l'Intérieur, auquel incombe la presque totalité des charges administratives dans le domaine de la surveillance étatique sur les entités locales soumises au contrôle de l'État. Son rôle de contrôleur sera maintenu, mais son allègement permettra de développer davantage les rôles de partenaire et de conseiller des communes.

Finalement, le projet de loi profite de l'occasion pour créer une base légale pour l'introduction, par voie de règlement grand-ducal, d'une charte de l'élu-e communal-e que le ministère de l'Intérieur élaborera avec les acteurs/-trices du terrain dans une prochaine étape du processus participatif de la refonte de la loi communale, sur base de la proposition du Syvicol. La charte aura pour objet de définir les principes déontologiques que l'élu-e local-e devra respecter dans l'exercice de son mandat.