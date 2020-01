D'Situatioun wier net méi ze droen, souwuel fir d'Personal, wéi och fir de Mineur selwer, heescht et säitens dem Parquet général.

"Et ass eng exzeptionell Mesure, déi an dësem spezielle Fall huet misste vum Jugendriichter geholl ginn", sou schreift de Parquet général e Freideg de Moien iwwert eng Decisioun, fir en 17 Joer ale Bouf vun der zouener UNISEC-Struktur vun Dräibuer an de Prisong op Schraasseg ze bréngen.

Wéi et heescht, wier de Jong, ëm deen et geet, schonn zanter senger Kandheet duerch en extreemt aggressiivt Verhalen opgefall - zanter 13 Méint gouf hien elo an der UNISEC betreit, dat no enger Rëtsch Fugen a grave penalen Infraktioune wéi Viol, Klauen a Coups et blessures volontaires.

Trotz der intensiver Prise en charge zu Dräibuer hätt hien d'Personal ëmmer nees bedreet a menacéiert, sou datt och Plaintë géint de 17 Joer ale Mineur deposéiert goufen.

Obwuel sech an der UNISEC esouwuel op sozio-pedagogeschem wéi op pedo-psychiatreschem Plang intensiivst mam jonke Mann beschäftegt gouf, wären däitlech Réckschrëtter a sengem Behuele festgestallt ginn an en Zouhuele vum Zréckgräifen op Gewalt. De Mineur géif awer net nëmmen all Hëllef refuséieren, mä doriwwer eraus reegelméisseg deene Leit dreeën, déi sech ëm hie bekëmmeren a si och agresséieren, soudass et zu enger Rei Plaintë géint hie koum. D'Situatioun an der UNISEC wär doduerch «intenable» ginn, fir déi Professionell, fir d'Pensionnairen a fir de jonke Mann selwer.

Doropshi koum et zur Decisioun vum Jugendriichter, nodeems och kloer gouf, datt et keng adaptéiert Strukturen am Land ginn, fir esou eng Persoun z'encadréieren. De Mannerjäregen, deen am Laf vun dësem Joer seng 18 Joer kritt, gëtt deemno iwwergangsweis vun Dräibuer op Schraasseg bruecht, bis datt eng adaptéiert Struktur am Ausland fonnt gouf, déi hie kann op huelen. RTL-Informatiounen no gëtt an deem Kontext un eng Struktur an Däitschland geduecht.

Weider heescht et, datt d'Decisioun fir de jonke Mann am Prisong ze placéieren, konform ass mat dem Jugendschutzgesetz vun 1992, dat jo soll reforméiert ginn. Deemno kann e Mannerjäregen och an de Prisong kommen, wa sech d'Placéieren an engem gewéinlechen Etablissement als net adequat erausstellt, duerch schlecht oder geféierlecht Behuele vum betraffene Mineur.

Schreiwes vum Parquet général

Communiqué du Parquet général concernant le placement d’un mineur au Centre pénitentiaire de Luxembourg en date du 24.01.2020

En date de ce jour, un mineur, âgé de 17 ans, a été placé, par décision du juge de la jeunesse de Luxembourg, au Centre Pénitentiaire de Luxembourg. Le Parquet général souligne d’emblée qu’il s’agit d’une mesure exceptionnelle, mais devenue inéluctable suite au comportement de l’adolescent en question.

Dès son plus jeune âge, il s’est fait remarquer par un comportement très agressif. Depuis 2014 il a été placé dans différentes institutions tant à l’étranger qu’au Luxembourg. Il se trouve depuis 13 mois à l’Unité de Sécurité du Centre Socio-Educatif de l’Etat (UNISEC) suite à de nombreuses fugues ainsi qu’à la commission d’un nombre important d’infractions pénales graves, dont des faits de viol, de vols à l’aide de violences et de menaces, de coups et blessures volontaires ayant causé une incapacité de travail.

Malgré une prise en charge socio-pédagogique et pédopsychiatrique très intensive à l’UNISEC, les professionnels ont dû constater une nette régression dans son comportement, de même qu’un accroissement du recours à la violence. Non seulement le mineur refuse toute aide, mais en plus, il menace et agresse régulièrement les professionnels qui s’occupent de lui. Plusieurs plaintes ont été déposées à son encontre. De ce fait la situation à l’UNISEC est devenue intenable et cela tant pour les professionnels et pensionnaires de cette institution, que pour le mineur lui-même.

A l’initiative du juge de la jeunesse en charge du mineur, une réunion de concertation entre professionnels a eu lieu en date du 14 janvier 2020. La conclusion des échanges y menés est claire: le Luxembourg ne dispose pas d’une institution adaptée aux besoins spécifiques de ce mineur et les recherches d’une telle institution à l’étranger se sont avérées jusqu’à présent infructueuses.

Par conséquent, le mineur qui aura ses 18 ans au cours de cette année-ci a été placé au CPL.

Le Parquet général insiste pour dire qu’il ne s’agit que d’une solution transitoire en attendant qu’une institution adaptée, qui se situera forcément à l’étranger, soit prête à le prendre en charge.

Cette mesure de placement est conforme aux exigences de l’article 6 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse, selon lequel un mineur peut être placé dans un établissement disciplinaire de l’Etat, soit au CPL, si une mesure de placement dans un établissement ordinaire de garde, d’éducation ou de préservation est inadéquate en raison de la mauvaise conduite ou du comportement dangereux du mineur en cause.