De Gesondheetsministère schéngt d'Problemer erkannt ze hunn, mä bis elo sinn nach keng Konsequenze gezu ginn.

Dee Bilan zitt d’Doktesch- an Zänndokteschassociatioun AMMD vum leschte Joer Gesondheetspolitik. Et hätt een d'Gefill, datt virun allem am Sozialministère gebremst géif ginn. Virum Summer hätt een e Gesondheetsdësch versprach kritt, ma zanterdeem wier nach näischt geschitt. D’AMMD begréisst, datt déi zukünfteg Gesondheetsministesch Paulette Lenert och delegéiert Ministesch am Sozialministère gëtt – et géif kee Sënn maachen, Gesondheetspolitik an der Santé ze maachen, déi an der Securite sociale net ukënnt, esou den AMMD-President Alain Schmit.

D'Dokteschassociatioun proposéiert e Modell, fir an Zukunft ambulant Strukturen ze schafen, déi net direkt vun de Spideeler ofhänken, ma enk mat hinnen zesummeschaffen. Dës Strukture sollen iwwert d’Aktivitéit finanzéiert ginn, am Géigesaz zu de Spideeler, déi e Budget hunn. Et sollen awer och Vertrieder vun de Spideeler am Verwaltungsrot vun den ambulante Strukture vertruede sinn. Iwwerdeems soll d’Präventivmedezin gestäerkt ginn. Et kéint ee sech an deem Kader och virstellen, änlech wéi bei den Zänndokteren, datt Leit, déi ee mol d’Joer bei den Hausdokter ginn, Virdeeler bei Remboursementer ze kréien.