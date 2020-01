De vill diskutéierten Rapport iwwert den Haff kënnt e Freideg eraus a gëtt och der Chamber iwwerreech. De Staatsministère huet dat e Mëttwoch confirméiert.

De Xavier Bettel presentéiert dat vill diskutéiert Dokument den 31. Januar am Regierungsrot, fir et dann dono der Chamber weiderzeleeden. De Waringo-Rapport wäert dann och fir d'Ëffentlechkeet accessibel sinn.

De Rapport gëtt dee selwechten Dag dem Chamberpresident iwwerreecht a gëtt an den Deeg, respektiv Wochen duerno an der zoustänneger Kommissioun presentéiert, do gëtt et awer nach keen Datum.

Nom Regierungsrot e Freiden wäert de Rapport dann verschéckt ginn.