RTL krut een Abléck an de Staaslabo a krut gewisen, wéi esou ee Corona-Virus-Test an der Praxis ofleeft.

De Corona-Virus breet sech a China ëmmer weider aus. D'Zuel vun den Infizéierten an den Doudesaffer geet vun Dag zu Dag an d'Luucht. An Däitschland ginn et mëttlerweil 13 Infizéierter, a Frankräich hu sech bis ewell 6 Persounen ugestach, d'Belsch huet ee Fall, Lëtzebuerg bis ewell keen.

Bei engem Verdacht gëtt déi concernéiert Persoun am Stater CHL isoléiert an et gi Prouwe geholl. Den Echantillon kënnt dann an den Nationale Gesondheetslabo op Diddeleng.

Hannert dëse Maueren ass den Ament nach méi lass ewéi soss schonn. Den neie Corona-Virus erfuerdert Analysmethoden, déi een an Zesummenaarbecht mam Referenz-Labo zu Rotterdam och elo hei zu Diddeleng etabléiert huet.

De leschte Weekend gouf hei eng éischte Kéier op de Corona-Virus getest. Den Dr. Nguyen war perséinlech um Wierk. Hien erkläert eis déi 4 Etappe fir erauszefannen, ob e Patient déi nei Longekrankheet huet, oder net.

Den Echantillon kënnt un an engem Labo vum Sécherheetsniveau 3. Hei ass d'Entrée vu Persounen nëmmen a voller Schutz-Montur erlaabt. An engem éischte Schratt maachen d'Mataarbechter de Virus inaktiv. Deen zweete Schratt iwwerhëlt gréisstendeels déi modern Technik an d'"Génomes viral" ginn erausgefiltert. Fir am nächste Schratt dann erauszefannen, ob et sech ëm deen neie Corona-Virus handelt oder net.

Fir ze kontrolléieren, ob den Test funktionéiert, huet d'Ekipp vum Labo e synthetesche Corona-Virus an dës Maschinn gemaach. An no 4 bis 5 Stonne gesäit een hei e Resultat.

Weist d'Kurv no uewen, huet de Patient de Corona-Virus, mä et ass nach net déi lescht Etapp.

Am nächste Raum schléissen d'Mataarbechter aner Krankheeten aus. Oder si fannen eraus, dass et sech ëm eng aner Longekrankheet handelt. Den Direkter vun der Santé Jean-Claude Schmit hat de Weekend scho gesot, datt ee kéint dovunner ausgoen, datt sech Verdachtsfäll warscheinlech nach géingen heefen an doropper preparéiert sech och den LNS.

Den LNS, d'Santé an d'Sanitärinspektioun sinn dofir och an engem permanente protegéierten Informatiounsaustausch.