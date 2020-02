Dat huet d'Bank e Mëttwoch de Mëtteg an engem Schreiwes wësse gedoen.

Deemno wäerten d‘Agencë vun Esch-Lalleng, Rëmeleng, Waasserbëlleg, Colmer-Bierg, vum Briddel, aus der Fiels, am Pommerlach, vun Housen, vum Réiserbann an d’Agence an der Belle Etoile op de 27. Mäerz zou maachen. Derbäi kënnt d’Agence vu Rodange, déi zougemaach gëtt, wann d’Agence zu Péiteng bis renovéiert ass.

Parallel géif een den Ament zu Déifferdeng am Centre commercial "Opkorn" eng nei Agence realiséieren, déi dann déi zwou Filiale vun Déifferdeng an Nidderkuer vun 2022 u wäert ersetzen.

Domadder geet d‘Zuel vu Spuerkeess-Agencen am Land vun aktuell 65 op just nach 54 erof. Sämtlech Aarbechtsplaze géifen duerch dës Restrukturatiounen awer erhale bleiwen.

Dat ganzt wier decidéiert ginn, nodeems eng Analys gemaach gouf, wéi staark déi eenzel Agencen nach benotzt gi wieren. D‘Spuerkeess setzt och weider op d’Digitalisatioun.

D’Annonce huet zanter e Mëttwoch den Owend scho fir eng Hellewull vu Reaktioune gesuergt.

Op de soziale Medie reege sech beispillsweis d’Buergermeeschtere vum Réiserbann a vu Rëmeleng, den Tom Jungen an den Henri Haine, ferme iwwert d’Manéier op, wéi hei virgaange gi wär.

Eng Bank, déi zu 100% dem Staat gehéiert, géif hei sou vill Agencen zoumaachen, wat absolut net am Interessi vun de Clientë wier, scho guer net am Sënn vun de méi Eeleren, huet den Tom Jungen geschriwwen.

Den Henri Haine stellt sech och eng Rëtsch Froen a bedauert et, dass Rëmeleng esou géif behandelt ginn, eng Stad, wou et zanter 1881 eng Agence vun der Spuerkeess gouf.