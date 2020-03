Den Numm Cloche d'Or stoung als éischt fir en Hotelkomplex mat Schwämm, duerno fir eng Aktivitéitszon an haut fir e ganz neie Wunnquartier.

E groussen Deel vum Mammut-Projet um Ban de Gasperich ass scho Realitéit, ma et wäert weider um 80 Hektar grousse Site gebaut ginn.

Fir déi nächst Phase kéint d'Schafe vu Logementer nach méi eng grouss Roll spillen, seet de Promoteur, deen haut sur Place de Point gemaach huet.

Zënter engem véierels Joerhonnert ass de Projet an der Maach. Et war e laange Wee mat villen Obstaclen, soen déi Responsabel vun de Firme "Promobe" a "Grossfeld".

Ma et wier een houfreg op dat wat haut do steet, gouf d'Press um 13. Stack vum Tuerm mam Numm "Zenith" gewuer.

Héich iwwert dem groussen Akafszenter huet een eng Vue iwwert den neie Quartier Cloche d'Or, wou jo geschafft a gewunnt gëtt.

© Pit Everling © Pit Everling

En Cours de Route wier een sech bewosst ginn, datt méi Logement misst geschafe ginn ewéi Ugangs Wëlles.

"160'000 Quadratmeter, do si mer bei 27% vun deem, wat geplangt ass", sou seet de Michel Knepper vu Grossfeld. Fir d'Zukunft hätt een och déi néideg Flexibilitéit, well de ganzen Areal als Zone mixte ëmklasséiert gi wier . "Mir kënne "Wunne" maachen, "Commerce" an "Aarbecht". Eis Ambitioun ass, fir en animéierte Stad-Quartier ze kréien."



40 Milliounen hätt de Promoteur an d'Infrastrukture gestach, war gewuer ze ginn.



Wéi soss och iwwerall ass Wunnen och op der Cloche d'Or net gënschteg, am Duerchschnëtt léing een haut bei 8'900 de Quadratmeter, sou de Flavio Becca vu Promobe, dee sech géint generell Kriticken u Promoteure wiert, och déi géinge sech Gedanken ëm d'Logementsevolutioun maachen: "Mir denke méi séier wéi d'Regierung an d'Gemengen, déi einfach net nokomme mat de Geneemegungen. Déi Simplification administrative géing zënter 15 Joer ugedeit ginn, ma bis haut hätt sech net vill gedoen."



Derbäi kéim, datt ee keng Handwierker méi géing fannen, wat staark Haussë bei de Constructiouns-Präisser als Suite hätt.



"Bannent 10 Joer sinn d'Präisser vun 1000 op 1700€ de Quadratmeter erop gaangen. Dat sinn eleng nëmmen d'Baukäschten."



Déi aner Säit vum Boulevard Raiffeisen gëtt lo mol fläisseg weider gebaut, och staatlech Acteure fannen do en Ënnerdaach, zum Beispill en Deel vum Gesondheetsministère.

Parking gëtt et op der Cloche d'Or verhältnisméisseg wéineg, dofir soll awer vun 2023 den Tram funktionéieren.

Zur Gaasperecher Säit entsteet iwwerdeems op 15 Hektar de gréisste Stater Park.



Um Enn sollen am neie Quartier 25'000 Leit schaffen a 6000 Mënsche wunnen.