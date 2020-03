Speziell Alters- a Fleegeheemer sinn aktuell gefuerdert, wéinst dem Covid-19 speziell Precautiounsmoossnamen ze huelen.

De Virus soll jo am geféierlechste fir méi al Persounen sinn, respektiv Leit, déi scho Longen- oder Otemproblemer hunn oder allgemeng gesondheetlech schlecht dru sinn. Duerfir si speziell Alters- a Fleegeheemer gefuerdert Precautiounsmoossnamen ze huelen.

Am Altersheem Op der Rhum um Cents wunnen iwwer 180 Pensionnairen. D'Altersmoyenne an dësem Haus vum Grupp SERVIOR läit bei 85 Joer. A genee dës Populatioun ass direkt concernéiert, sollt de Coronavirus an engem vun hiren Haiser optrieden. Hei ass d'Probabilitéit grouss, dass de Covid-19 eng schwéier Form bei dëse Leit ausléist.

Géif eng eeler Persoun positiv op dëse Virus getest ginn, wär een am Altersheem op esou eng Situatioun preparéiert.

Et géif een den Ament och manner Aktivitéiten ausserhalb vum Cipa ubieden. Allerdéngs kéint ee kee Pensionär dovunner ofhalen, sech dobaussen opzehalen.