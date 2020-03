E Mëttwoch de Moien hat de Regierungsrot eng Spezialsëtzung zum Thema Coronavirus.

Owes koum dunn d'Meldung, dass de Premier Xavier Bettel zesumme mat der Gesondheetsministesch an dem Héije Kommissär fir déi national Sécherheet och nach d'Krisenzell „Pandemie" aberuff huet. Hei gouf nach eng Kéier déi aktuell Situatioun evaluéiert. A vue dass de Virus sech zu Lëtzebuerg an a sengen Nopeschlänner ëmmer weider ausbreet, hätt een d'Aféiere vu weidere Mesurë geplangt, heescht et an engem Communiqué.

Ausserdeem hätt een doriwwer geschwat, wéi een déi méi schwaach Leit, déi wesentlech méi schlëmm vum Virus getraff ginn, kéint besser schützen. Eng weider Fro war déi, wéi ee kéint d'Capacitéiten eropsetzen, fir krank Leit ënnerzebréngen.

Aktuell gëtt et jo och eng offiziell Hotline op der Nummer 8002 8080. Hei géifen an de leschten Deeg ronn 650 Leit am Dag uruffen. Äntwerten op déi heefegst Froen an allgemeng Informatioune fënnt een och weiderhin um offizielle Site gouvernement.lu.

Communiqué

COVID-19 : La cellule de crise interministérielle fait le point sur la situation (11.03.2020)

Communiqué par: ministère de la Santé/ Haut-Commissariat à la protection nationale/ Service de la communication de crise

Le Premier ministre, en concertation avec la ministre de la Santé et le Haut-Commissaire à la protection nationale, a convoqué la cellule de crise « Pandémie ».

La cellule de crise s'est réunie sous la présidence de la ministre de la Santé, Paulette Lenert, et a rassemblé l'ensemble des ministères et administrations concernés par le sujet pour faire le point sur la situation et pour prendre les mesures adaptées à l'évolution de la situation au Luxembourg et en Europe.

Face à une propagation progressive du virus dans notre pays et dans nos régions limitrophes, la cellule de crise a préparé le passage graduel de la stratégie de confinement vers la mise en place de mesures supplémentaires. Dans ce contexte, les membres de la cellule ont eu un échange de vues au sujet de la protection des populations fragiles et à risque de complications sévères.

La cellule a passé en revue les décisions que le Conseil de gouvernement a prises ce matin.

Les discussions ont également porté, d'une part sur l'augmentation des capacités d'hébergement de personnes malades en cas de besoin et d'autre part sur les plans de continuité de l'activité auprès de l'État.

L'échange a enfin permis d'analyser le fonctionnement actuel et futur de la hotline 8002 8080. Celle-ci a connu une forte demande au cours des derniers jours, avec plus de 650 appels quotidiens.

Il est rappelé que le public est invité à consulter la FAQ disponible sur le site www.gouvernement.lu/coronavirus pour les renseignements d'ordre général et les gestes de prévention à adopter.

Les autorités continueront à suivre l'évolution de près et à informer le public de manière régulière sur l'évolution de la situation et sur les nouvelles mesures.