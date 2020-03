Um Mëttwoch war wéinst der Ausbreedung vum Virus en exzeptionelle Regierungsrot beieneen, dono war e Briefing, deen op RTL.lu am Livestream ze gesi war.

Op der Pressekonferenz present waren de Lex Delles Minister, vun de Classes moyennes, d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert, de Wirtschaftsminister Franz Fayot an de Premierminister Xavier Bettel.

Et hëlt een de Coronavirus eescht, jiddwereen huet och selwer eng Responsabilitéit ze droen, esou de Premier Xavier Bettel. Et soll ee keng Panik bedreiwen, ma et soll een de Virus awer och net ënnerschätzen. Virun allem al Leit a Persounen déi Virerkrankungen hunn, sinn déi Zilgruppen, bei deenen elo muss massiv agéiert ginn an déi och mussen geschützt ginn. Et soll een z.B. evitéieren d'Grousselteren besichen ze goen.

Et geet kloer drëms, d'Ausbreedung ze limitéieren. D'Vitess vun der Verbreedung drosselen, fir dass weider ka geschafft ginn, ass eng vun de Prioritéiten. Elo misst een agéieren, a net net nëmme reagéieren, dat mat verschiddene Mesuren, déi an engem Phaseplang stinn, déi dann, wann den Zäitpunkt komm ass, kënnen declenchéiert ginn. Wa nei Mesurë musse geholl ginn, da géifen d'Regierung déi och effektiv declenchéieren a géifen strikt agehale ginn.

Hei déi 3 Phasen, an déi de Verlaf vum Virus elo mol agedeelt ka ginn:

Phas 1: Containment

Phas 2: Clusterphase, déi ass awer net warscheinlech, well Lëtzebuerg ze kleng ass

Phas 3: De Virus ass komplett do, wéi e normale Grippe-Virus och

D'Hänn wäschen, dat bis zu 30 Sekonne minimum, bleift weiderhin eng vun de wichtegste preventive Mesuren. Et soll dann och verzicht ginn, Leit d'Hand ze ginn an enke Kontakt ze hunn an och fir mat eeler oder vulnerabel Leit a Kontakt ze kommen.

Wann ee krank ass, soll een doheem bleiwen. Soulaang een net weess wat een huet, soll een doheem bleiwen an d'Hotline 8002 8080 uruffen. et soll ee weiderhin op kee Fall an e Wartesall oder an d'Urgence goen.

Et ginn 76 Leit, déi den Ament a Quarantän sinn, a 14 Deeg solle bei sech doheem bleiwen. 7 Fäll si bis elo positiv, hei sinn dem Gesondheetsministère no awer scho Leit um Wee vun der Besserung, obwuel et keng dramatesch Fäll ënnert deene 7 ginn. All Dag géif och getest ginn, ufanks waren et pro Dag 20 Tester, elo läit ee ronn beim 3-fachen. Iwwer 500 Doudeger an Europa. Lëtzebuerg ass an der 1. Phas, also der Phase fir anzedämmen. Et ass een a stännegem Kontakt mat all de Länner an der EU. Et muss un engem Strang an Europa gezu ginn. Lëtzebuerg ass nach ëmmer an der Phas 1, Lëtzebuerg versicht d'Phas vum "Containement" oprecht ze erhalen, sou laang et Sënn mécht. Vir déi meescht Leit bleift et eng normal Gripp, ma fir eeler Leit a Persoune mat Erkrankungen ass et kloer e Risiko. Et muss dann och en A op d'Commandë vu Medikamenter gehale ginn.

D'Organisateuren vun Eventer am Land hunn eng gewësse Guideline vum Ministère kritt. Eventer iwwer 1000 Leit solle bis den 31. Mäerz net méi stattfannen. Organisateuren déi d'Situatioun net genee aschätze kënnen, géifen natierlech Ënnerstëtzung an Rotschléi vun der Santé kréien.

Da géif de „Congé pour raisons familiales“ och fir Eltere gëllen, am Fall wou Kanner präventiv a Quarantaine gesat ginn.

Mat der Krankekeess géif iwwerdeems gekuckt ginn, wéi Télé-Consultatioune kéinten agefouert ginn. 50 Betriber hätte schonn ugefrot fir kuerz ze schaffen.

Da war et nach eng Kéier den Appell vun der Ministesch, fir sech ze informéieren. D'Recommandatioune géifen ëmmer erëm änneren, dofir soll een sech um offizielle Site um aktuelle Stand vun den Informatiounen halen.

Et wier den Ament net méiglech eng gemeinsam Politik an der EU ze fannen, vill Länner wéilte fir sech eleng agéieren an Decisiounen huelen. Et soll awer trotzdeem en Echange tëscht de Länner bleiwen. Am Dag ginn et bal 700 Telefonater op d'Hotline 8002 8080 vu Persounen, déi sech Suerge maachen oder Symptomer weisen.

Déi politesch Verantwortung géif geholl ginn, wann elo wéinst dem Coronavirus finanziell verschidde politesch Projeten kéinten un d'Schwanke geroden. Fir de Premierminister Xavier Bettel ass et ganz kloer, dass de Schutz vun der Gesondheet vun de Bierger zu Lëtzebuerg 1. Prioritéit huet.

Wie sech iwwert de Coronavirus informéiere wëll, kann dat iwwert d'Hotline 8002 8080 maachen oder iwwert den Internetsite vum Gouvernement. Wann ee sollt mengen, Symptomer ze hunn, an ee grad aus enger Risikoregioun zeréck heem koum, soll een net bei den Dokter oder an d'Urgence goen, mä d'Hotline uruffen. Well ee soss aner Persoune kéint mam Coronavirus ustiechen.