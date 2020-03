E Mëttwoch den Owend huet de Premier Xavier Bettel sech eng weider Kéier zu der aktuelle Situatioun am Land geäussert. Den Etat de Crise ass elo a Kraaft.

Den Etat de Crise ass elo a Kraaft. En ass direkt rechtskräfteg. Et ass hei eng Course géint de Virus, esou de Premier Xavier Bettel e Mëttwoch den Owend op enger Pressekonferenz. Fir 10 Deeg gëllt en elo a muss da vun der Chamber bannent deenen nächsten 10 Deeg verlängert ginn op maximal 3 Méint oder net.

Am Etat de Crise gëllt nach ëmmer „Bleift doheem“. Deplacementer mussen op e strikte Minimum reduzéiert ginn. Et wiere keng nei Mesuren, mä déi déi am Kader vum Gesetz vun 1885 d’lescht Woch schonn decidéiert goufen.

De Premier huet d’Ausnamen op en Neits widderholl: haaptsächlech ass dat wann ee muss op d‘Aarbecht, da kann een nach schaffe goen. Liewensmëttel akafe goen oder an d’Apdikte goen däerf een och an natierlech bei den Dokter, allerdéngs nëmme wann et urgent ass. Et dierf ee virun d'Dier goen, mä nëmme mat Leit mat deenen ee wunnt.

Et gi dann och Sanktiounen. Fir Privatleit gëtt et een Avertissement taxé an Héicht vun 145 Euro fir onnéideg Deplacementer. Fir Restauranten, déi sech net un d'Mesuren halen, gëllt eng Strof an Héicht vu 4.000 Euro, déi am Fall vu Recidive ka verduebelt ginn. Weider Detailer ginn et en Donneschdeg de Moien um 11 Auer an enger Pressekonferenz mam Minister François Bausch.

Donieft ginn elo wéi gesot Reglementer ausgeschafft, fir séier ze handelen an op d’Konsequenze vun der Kris ze reagéieren.

An der Konklusioun huet de Premier Xavier Bettel all deene Merci gesot, déi „aussergewéinlech Aarbecht leeschten“. Weider war et den Appell responsabel a solidaresch ze sinn, wann een akafe geet.