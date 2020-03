Aktuell komme bal honnert Cargo-Vollen d'Woch um Fluchhafen zu Lëtzebuerg un. Dat ass e Flux ewéi an der Haaptsaison.

De Cargozenter leeft den Ament op Héichtouren. D'Ekippe stinn no um Kollaps. Wéinst dem Coronavirus komme 40 Prozent vun de ronn 1.500 Mataarbechter net méi schaffen. Vill vun hinnen hunn de Congé familial gefrot, anerer muss doheem bleiwen, well se zum Risikogrupp gehéieren.

Fir deem entgéintzewierken, schaffen déi Responsabel vu LuxairCARGO, Cargolux a LuxAiport den Ament ganz enk zesummen. Mä och soss wier eng staark Solidaritéit ze spieren, betount den Jean-Paul Gigleux vu LuxairCARGO.

Et géif alles gemaach ginn, fir de Cargozenter operativ ze halen, fir dass den Export an den Import vu Gidder ka garantéiert bleiwen. Dofir stellen d'CFL an den Hafen zu Mäertert dem Cargozenter an dësen Zäiten och Personal zur Verfügung. Den Ament hätt een d'Situatioun nach am Grëff, seet den Jean-Paul Gigleux vu LuxairCARGO.

Vill Volle misste ganz dréngend traitéiert ginn, wou zum Beispill pharmazeutescht Material dran ass, erkläert de Bernard Stoll vun der Cargolux. E Sonndeg wär eng Charge medezinescht Material ukomm, déi direkt un d'Autoritéite weidergi gi wär. E Méindeg de Moie goufe Medikamenter bruecht. An net méi spéit ewéi en Dënschdeg komme 25 Tonne Material aus China un, ebe Gidder, déi an der Lutte géint de Virus gebraucht ginn. Déi Kadenz u Volle géif nach weider eropgoen, seet de Bernard Stoll.

Vill Vollen a vill Material fuerderen och vill Manpower: "Wann e Fliger hei zu Lëtzebuerg ukënnt, just, fir de Fliger ofzelueden, brauch een tëscht 6 a 7 Leit, plus de ganzen Equipement. Mee den Challenge ass dono, d'Fracht vun den Fliger-Paletten ofzebauen an ze verdeelen. Do brauch ee vill manuell Aarbechten. Luxair wäert pro Schicht mat mindestens 120 Leit mussen dréinen, fir déi Volummen kënnen ze bewältegen.", esou nach de Bernard Stoll.