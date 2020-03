De 5. annoncéierte Samu an Zesummenaarbecht mat der Air Rescue wäert vum 1. Abrëll un an den Asaz kommen.

Also méi fréi wéi ursprénglech geplangt. Dës Ekipp, déi aus engem Anästhesist an engem Infirmier besteet, wäert vum Findel aus an den Asaz kommen. Dat huet d'Inneministesch Taina Bofferding um Dënschdeg de Moien op enger Pressekonferenz annoncéiert. D'Optimiséierung vun der Noutfallversuergung wär nämlech eng absolut Prioritéit vun der Regierung.

D'Taina Bofferding iwwer 5. Samu

Domadder ginn et elo 2 Samuen am Land, déi net a Spideeler stationéiert sinn, den neien um Findel an deen zu Hesper, an dat wär an dëser Krisenzäit eng Stäerkt, well een d'Spideeler kéint entlaaschten, betount den Direkter vum CGDIS Paul Schroeder.

Paul Schroeder (CGDIS)

Am Ganze sinn 31 Leit beim CGDIS scho wéinst dem Coronavirus net méi am Asaz. 15 Persoune sinn an der Auto-Isolatioun, 9 Leit sinn an der Auto-Quarantän, 6 Leit sinn am Isolement an eng Persoun ass hospitaliséiert. Dat huet den Direkter vum CGDIS um Dënschdeg de Moien nach matgedeelt. Dat vun engem Effektiv vun Haaptberufflechen a Leit am administrative Beräich vu Ronn 770 an 4200 Fräiwëllegen.