... och wann hir Uni dëst Semester zou wier oder si wéinst der aktueller Situatioun net am Studieland kënne sinn. Et wier nach näischt entscheet, ma um Point Presse huet den Educatiounsminister Claude Meisch och versprach:

Den Educatiounsminister Claude Meisch

„Bei eise Reegelen, déi mir hunn, fir de Cedies accordéiert ze kréien, muss de Studium jo och an enger gewëssener Durée ofgeschloss sinn a wann do Härtefäll géingen entstoen, dann ass fir mech kloer, dass mir och dat wäerten upassen. Dat solle mer awer och maachen, deen Ament, wou d'Probleemer och entstane sinn, mee ech denken, dass mir do Léisunge wäerte fannen am Interessi vun de concernéierte Studenten. Mir wäerten dat am A behalen. Dat ass eng Saach, déi natierlech d'Studenten hei zu Lëtzebuerg concernéiert, do si mir méi no drun. Awer natierlech och a ganz ënnerschiddleche Bedingungen am Ausland si vill Studenten concernéiert. An dat wäerte mir natierlech esouwuel mat de Studentenassociatiounen, mee awer och mat betraffene Leit kucken. Ech sinn optimistesch, dass mir do iwwer extra Reegelunge kënnen fueren."

Mee wéi ass den Ament d'Situatioun vun de Studenten? Wéi eng Froe ginn dacks gestallt a wéi gëtt versicht, ze hëllefen? RTL huet bei der Associatioun vun de Studenten a beim CEDIES nogefrot.

Ee grousse Problem, dee vill Studenten den Ament betrëfft, ass déi finanziell Lag. Wéinst der Kris sinn Niewenjobs gekënnegt ginn, nieft dem Cedies feelt also a beemol en Deel vum Akommes. Eng ganz Partie Studente sinn mat dësem Uleies un d'ACEL erugetrueden, erkläert den President Sven Bettendorf:

„D'Finanzéierung vun de Leit, déi elo wierklech Problemer hunn, do ass et wichteg, hinnen och séier ze hëllefen, dorop kënnt et elo un. Deene Leit ass net gehollef, wa mir eréischt a sechs Méint méi ginn. Dat bréngt jo elo näischt."

Fir eng séier Hëllef auszeschaffen, géing een den Ament mam Cedies zesumme schaffen. Ma et stéing awer nach näischt fest, betount nieft der Studentevertriedung och de Mirko Mazzi vum Cedies. Wat d'Studiebäihëllef ugeet, ginn et keng Kierzungen, och wann den Ament eventuell keng Coursen op der Uni gehale ginn, erkläert de Mirko Mazzi, Responsabele fir d'Studiebäihëllef.

„Also esou laang de Student eng Aschreiwung op der Uni huet, wat d'Studenten zu dësem Zäitpunkt normalerweis all hunn, si och e Loyer ze bezuelen hunn, kréien si och hir Bourse de Mobilité. Och wann elo d'Auslandssemester duerch déi aktuell Situatioun annuléiert ginn ass respektiv wann e Student vun enger auslännescher Uni zeréckkomm ass."

Dass vill Studenten nees zeréck op Lëtzebuerg komm sinn, huet och d'ACEL festgestallt. Ma dat kann awer elo zu Schwieregkeete féieren, well d'Grenze jo zou sinn:

„Et hu Leit eis ugeschriwwen, déi soen eis, si wiere séier heem komm, mee et si vläicht Saache vergiess ginn an déi froen eis elo, wéi et mam neie Semester ass. Kommen ech erëm zeréck a mäi Studieland? Dat ass elo e bëssen de Problem, mee ech mengen et ass och d'Fro, déi ee sech selwer stelle muss, ob et da wierklech néideg ass. Mir ginn zum Beispill vu Leit ugeschriwwen, déi eis soen, si hätte mega wichteg Pabeieren am Ausland leien an elo net wëssen, ob si dohinner fuere kënnen. Dann ass eng Äntwert, déi ee ka ginn, dass ee sech beim Ausseministère soll mellen, fir nozefroen. Mee u sech kann ee sech och froen, wéi wichteg dës Pabeiere wierklech sinn. Ass et net besser, eng Kéier bei der Uni nozefroen, ob een dës net noreeche kann. Vläicht ass och do Verständnis."

D'Consigne ass jo, dass een d'Deplacementer op e Minimum reduzéiert - et gëllt also, sech fir een Doheem, ob zu Lëtzebuerg oder am Ausland, ze entscheeden an dann och do ze bleiwen. Ma wien elo dëst Semester wéinst der Covid-19-kKris net genuch ECTS maache kann, fir dann am nächste Semester d'Bourse nees kënnen unzefroen, soll sech awer och keng Suergen maachen, heescht et vum CEDIES:

„Do sinn och schonn eng Rei vu Studenten, déi eis dës Fro gestallt hunn an déi kruten alleguerten gesot, dass, wa si déi néideg ECTS net validéiert kréien, well d'Examen annuléiert gi sinn, da sollen si sech dat bei der Uni bescheinege loossen fir déi nächst Demande, dann dierft dat och kee Probleem sinn."

Virum Ufank vum nächsten akademesche Joer, also den 1. August, soll dann decidéiert ginn, wéi ee konkreet wëllt fir dat nächst Wantersemester virgoen.