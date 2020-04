De Grand-Duc an d'Grande-Duchesse weise sech an engem Message op Facebook weider beandrockt vun den ongezielte Mobilisatiounsbeméiunge an der Gesellschaft.

Et géif eng grouss Solidaritéit ginn, déi eis ganz Gesellschaft déifgräifend verännere wäert. De Grand-Duc an d'Grande-Duchesse kontaktéieren déi vill Acteuren, déi um Terrain an de verschiddenste Beräicher aktiv sinn. "Et heescht elo net noginn a sech viru mobiliséieren. Da wäerte mir geschwënn éischt Hoffnungsschimmer gesinn", sou déi groussherzoglech Koppel.