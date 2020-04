Ce mercredi, 15 avril, s’est tenu une réunion de concertation entre le ministère de l’Intérieur et le SYVICOL en vue d’organiser la distribution de masques chirurgicaux à toute la population et aux services des communes et des entités assimilées. Le CGDIS est en charge de la livraison des masques au secteur communal, tandis que la distribution à la population sera assurée par les 102 communes et débutera la semaine prochaine. Les citoyen-ne-s seront informé-e-s du mode et du moment de distribution par leur commune respective. La ministre de l’Intérieur, Taina Bofferding, se réjouit de l’approche constructive du SYVICOL et des communes afin de soutenir les efforts du gouvernement. Le président du SYVICOL, Emile Eicher, s’est montré satisfait de cette démarche qui correspond parfaitement à l’approche du SYVICOL qui estime que la responsabilité pour la mise à disposition de matériel protecteur à la population revient dans cette première phase au gouvernement.