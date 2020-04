Wéi gëtt d’Relance vun de Schoulen organiséiert? Mat där Fro hu sech en Donneschdeg d’Deputéiert aus der zoustänneger Chamberkommissioun beschäftegt.

An der Chamberkommissioun war en Donneschdeg och den Educatiounsminister Claude Meisch present. Deen huet de Parlamentarier zum Beispill erkläert, datt d’Opsplécke vun de Klassen an zwee, och fir de Lycée ass. Dat heescht: fir de Secondaire an de Fondamental. Déi eng Woch sollen d’Schüler an d’Schoul goen, déi zweet Woch dann, dat wat se an där Woch gesinn hunn, an d’Praxis ëmsetzen, nämlech iwwert Exercicer asw. Dat heescht, et wier keng Woch vum traditionellen Homeschooling, deen d’Kanner déi lescht Woche matgemaach hunn. Duerch dës Opdeelung si pro Dag nëmme 50.000 Persounen ënnerwee an net wéi am Normalen 100.000. Domadder wëll ee verhënneren, datt de Coronavirus sech ausbreet.

Wéi de Minister weider erkläert huet, géif ee mat der Iddi spillen, déi éischt Woch vum Apprentissage an zwee ze deelen, fir datt béid Gruppe vu Schüler um selwechten Niveau ufänken, ier eng Woch iwwert déi aner den Unterrecht gehale gëtt.

De Sportunterrecht fält aus, an och d’Kantinne bleiwen zou. Et géif ee kucken, wéi een d’Schüler ka mat Iesse versuergen. De Minister huet vu Foodsbags geschwat. Et géif een och versichen, d’Zäit ze reduzéieren, an där d’Kanner laang openeenhänken, wéi zum Beispill an de Schoulhäff - wëll soen: d’Pause gi méi kuerz a versat. An de Gäng wäert et e Sens unique ginn, well ee wëll verhënneren, datt sech d’Kanner aus anere Joergäng kräizen.

Doriwwer eraus war et d’Info, datt d’Kanner ee Kit mat zwou Masken aus Stoff kréien, fir sech ze schützen. Am Schoulbus mussen d’Kanner déi Masken unhunn, esou wéi och am Schoulgebai. Allerdéngs wier d’Droen nëmme fakultativ an de Klassesäll. Desinfektiounsgel géif iwwerall an de Gebaier zur Dispositioun stoen.

Vulnerabel Enseignanten an Schüler sollen doheem bleiwen. D’Schüler kéinten iwwert eng Liveiwwerdroung vum Unterrecht um Cours participéieren, huet de Minister Meisch erkläert.

Sollt an Zukunft ee Fall vum Coronavirus an enger Schoul opdauchen, géif een d’Struktur net komplett zoumaachen, esou de Claude Meisch. Et géif een dann d’Matschüler an d’Persounen ëm dës Persoun testen an déi concernéiert Persoun gëtt isoléiert.

PDF: Den Dossier de Presse "Un retour en classe en alternance"

De Minister huet dann och en Donneschdeg d’provisoresch Zäitschinn presentéiert. D‘Ouverture vu Bildungsariichtunge soll sech iwwert e Mount strecken: als éischt Premièren, da Lycéeën an duerno eréischt Grondschoulen, Maisons relais a Crèchen.

Vum 4. Mee u kënnen d’Schüler vun den Ofschlossklassen och erëm an den Unterrecht kommen, wann nach Froen iwwert de Premièresexame wieren. Mä och hei wier et ee versate Cour, fir datt d’Schüler net an engem Sall sëtzen. De 25. Mee fänken d’Premièresexamen un. D’Schoule stellen dofir aner Säll zur Dispositioun, well dorobber muss opgepasst ginn, datt d’Schüler net ze no openee sëtzen.

Den 11. Mee fänkt den normale Lycée erëm un. Dee Moment kënnen och individuell Museksunterrechter gehale ginn, ma awer keng kollektiv. D’Reprise vum Fondamental an d’Crèchen ass fir de 25. Mee virgesinn. D’Maisons relais ginn dann och fir déi Kanner aus dem Fondamental op, déi bis elo net do ageschriwwe waren, esou de Claude Meisch.

Wat de Relancement vu Sportsveräiner ugeet, huet de Claude Meisch op de Sportminister Dan Kersch verwisen. Et schéngt awer, wéi wann dat net virum Summer wäert geschéien, esou de Claude Meisch. Spillplaze bleiwen och weider zou.