No véier laange Wochen, wärend deenen d'Aarbechten op de Chantieren uechtert d'Land gestoppt goufen, konnt e Méindeg nees ugerappt ginn.

Dat hu sech och eng Rei Privatleit geduecht, déi dovu profitéiert hunn, dass vun elo un och erëm Baumäert a Recyclingszenteren op sinn. An dat huet deels fir liichte Verkéierschaos op de soss esou rouege Stroosse gesuergt.

Op de Chantiere gëllen dann och vun e Méindeg un eng Partie nei Reegelen. Ënnert anerem däerfen net méi esou vill Leit zesummen an enger Camionnette fueren an och d'Ekippen op de Chantiere si méi kleng. Jean-Marc Kieffer, President vum Groupement des Entrepreneurs: „Wa se dann op de Chantier kommen, musse se dephaséiert an d'Baubuden eragoen, fir sech unzedoen a sech prett ze maachen. Duerno ass et och esou, dass d'Ekippe sech um Chantier net méi solle kräizen, dat heescht, do musse mer dann déi Voies de déplacement nei definéieren an den eenzelen Ekippen dann och bäibréngen."

An da gëllt natierlech, wou keng zwee Meter Distanz kënnen agehale ginn, mussen Nues a Mond bedeckt ginn.

Jean-Marc Kieffer: „Mir krute souzesoen e "Starter Kit" vun der Regierung, wouriwwer mir natierlech frou sinn. Dat erméiglecht eis elo déi éischt Deeg iwwert d'Ronnen ze kommen, mä et ass effektiv esou, dass mir mat deene Masken, déi e plus net reutilisabel sinn, keng Woch wäerte packen."

Dofir goufen op ville Plaze Masken aus Stoff kaaft, déi kënne gewäsch ginn. Derbäi komme Mesurë wéi, dass sech d'Aarbechter all zwou Stonne mussen d'Hänn wäschen oder d'Material muss desinfizéiert ginn, wann een aneren domat soll schaffen. Alles an allem bedeit dat e Verloscht un Effikassitéit.



Jean-Marc Kieffer: „Dat ass ganz kloer, dass mir u Produktivitéit wäerte verléieren einfach doduerch, dass d'Aarbechtsprozesser deelweis an d'Längt gezu ginn. Ech huelen d'Beispill vun engem Kran, wou eng gewëssen Unzuel vu Leit drënner schaffen. Vläicht mussen der elo manner drënner schaffen, vläicht komme se och dephaséiert ënnert de Kran, dat heescht esou oder esou verléiere mer do Zäit an ergo och u Rendement."

Deemno ginn d'Käschte fir de Secteur elo emol an d'Luucht. Wéi vill, dat wäert sech an den nächste Woche weisen. Ma egal wéi wier dat zweetrangeg. D'Gesondheet vun de Mataarbechter géif virgoen, well ouni déi leeft souwisou näischt um Chantier.