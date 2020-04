De Méindeg, 4. Mee, ginn d’Ofschlossklassen zréck an d’Lycéeën. D’Kantinnen, Cafeteriaen an d’Iess-, wéi och Gedrénksautomate bleiwen allerdéngs zou.

Restopolis huet innerhalb vun zwou Wochen hire Service „Frupstut" op d'Bee gestallt. All Schüler an Enseignant kann elo seng Lunchbox online bestellen a personaliséieren. D'nächst Woch wier et nach e reduzéierte Choix, mä trotzdeem kann een tëscht 10 Sandwicher, 3 Zaloten a verschiddenen Desserte wielen.

D'Bestellung muss allerdéngs ëmmer een Dag am Viraus gemaach ginn. Wéinst dem Feierdag e Freideg huet Restopolis d'Deadline fir d'Bestellunge fir e Méindeg op e Mëttwoch den Owend 20 Auer fixéiert.

Restopolis erënnert d'Leit drun, hire Set u Couverte matzebréngen. Operationell kann awer jiddereen och online Waasser a Couverten dobäi bestellen.

D'Kaart ka jiddereen online oder awer moies an de Keese vun all Kantin mat Boergeld oplueden. Et ass virgesinn, d'Frupstuten tëscht 09:30 an 11:30 Auer virun d'Klassesäll mat de respektive Schüler ze liwweren. Ob d'Kantinne virun der grousser Vakanz nach emol wéi gewinnt wäerte funktionéieren, kann d'Direktesch vu Restopolis d'Monique Ludovicy, nach net soen.