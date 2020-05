4% sinn also doheem bliwwen. Dat wier ongeféier de selwechten Taux, wéi wärend der normaler Schoulzäit.

Den éischte Schouldag an de Lycéeën, wou just d'Ofschlossklassen hunn dierften an d'Schoul goen ass ënnert strikte Sécherheetsmesuren iwwert d'Bün gaangen. Dat schreift den Educatiounsministère e Méindeg an engem Communiqué.

Wéi et weider heescht, hunn 96 Prozent vun de Schüler, déi hu missten an d'Schoul goen, dat och wierklech gemaach. Nëmme 4 Prozent sinn net an de Lycée gaangen. Dat wier ongeféier de selwechten Taux, wéi wärend der normaler Schoulzäit.

Déi meescht Schüler, déi net gaange sinn, wiere vulnerabel.

Reprise des cours des classes terminales: plus de 96% des élèves présents (04.05.2020)

Communiqué par: ministère de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse Les classes terminales de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle ont repris ce 4 mai 2020. La reprise s'est accompagnée d'un ensemble de strictes mesures barrières qui ont été mises en place dans tous les établissements grâce aux efforts des directions respectives.

Au total, plus de 96% des élèves attendus dans les différents lycées ont assisté aux cours de ce premier jour de classe. Le taux d'absence inférieur à 4% correspond tout à fait aux taux relevés en période scolaire normale, en dehors de la crise sanitaire. La majorité des élèves qui se sont absentés sont des élèves vulnérables.

Tous est mis en œuvre pour permettre aux élèves de clôturer leur année terminale et d'obtenir en bonne et due forme leur diplôme, qui conserve toute sa valeur.