Virun allem Dagesausflich wieren den Ament bei de Lëtzebuerger besonnesch beléift. Verschidde Campinge si komplett ausgebucht.

Esou lues maachen déi eenzel Länner hir Grenzen nees op an och d’Restriktioune fir ze reese gi gelackert.

D’Tourismusbranche muss sech zwar de Sécherheetsmesuren upassen, mä mat der néideger Kreativitéit kann d’Saison ufänken. D’Monica Camposeo huet sech zu Bäerdref ëmgekuckt.

Eng ganz Regioun, nämlech déi vum Mëllerdall, kann een elo um Handy mat sech droen. Domadder sollen d’Hygiènesmesurë méi einfach ëmgesat ginn.

D'Sandra Bertholet vum ORT Regioun Mëllerdall: "Do wou normalerweis d’Broschüre stinn, fir sech z’inspiréieren, do stinn elo plastifizéiert Ziedele mat QR-Coden. Esou kënne sech d’Leit d’Broschür op den Handy lueden an dat ass dann och kontaktlos."

D’Tourismusbranche gëtt kreativ. Zum Beispill geet anchecken um Camping an eisem Videoreportage och duerch d’Fënster.

Zanter dem 15. Mee kann een hei nees Vakanz maachen. An dovunner gëtt profitéiert, virun allem elo wou een nees méi einfach iwwer d‘Grenze kënnt.

D’Demande vun den Touristen ass do. Dëse Weekend an och fir Päischten ass de Camping ausgebucht. Zum Deel géing een och eng nei Clientèle bemierken.

Elise Van Bosveld Heinsius vum Camping Martbusch: "Mir hunn scho gemierkt, dass vill Lëtzebuerger gefrot hunn, fir ze kommen, well se vläicht an engem Appartement an enger Stad wunnen an da mat de Kanner an d’Natur wëlle kommen. A virun allem um Camping kann ee jo gutt d’Distanzen halen a sech selwer versuergen, do klappt dat ganz gutt."

Vakanz doheem ass fir d’Tourismusbranche e wichtege Facteur. Virun allem Dagesausflich wieren den Ament bei de Lëtzebuerger besonnesch beléift. Fir dass d‘Saison awer esou richteg ulafe kann, feelt nach eppes, esou d'Sandra Bertholet: "Dat Allerwichtegst fir eis ass, dass d’Gastronomie nees opmécht. Fir dass d’Touristen och kënne Suen hei loossen, well eis Natur-Aktivitéite si gratis an eis Gemengen investéieren immens vill an d’Infrastruktur, mä soulaang d’Leit näischt hei ausginn, klappt dat Verhältnis net."

Wann och nach net mat alle Méiglechkeeten an Acteuren, d’Tourismus-Saison zu Lëtzebuerg ass ugelaf. A "Vakanz doheem" soll dann dëst Joer och besonnesch promouvéiert ginn.

D'App kann ee sech hei eroflueden!

"Mullerthal Region in your pocket" - Communiqué