Ronn d’Hallschent dovu schonn e Méindeg de Moien, fir déi aner fänkt et e Mëttwoch eréischt un.

Corona-Rentrée an der Grondschoul / Carine Lemmer

10 Woche laang keng Schoul, dat gëtt et normalerweis just an der grousser Vakanz. Wärend dem Confinement doheem gouf zwar weider geléiert, mä ouni d'Joffer an d'Klassekomeroden.

Fir vill Kanner am Grondschoulalter bedeit d'Rentrée e Méindeg deemno eng gréisser Ëmstellung. Besonnesch, well an der Schoul, an déi se zréckginn, villes net méi ass wéi virdrun. D’Klasse goufen opgedeelt, fir dass maximal 10 Kanner beienee sinn, respektiv 12 am Cycle 4. Prinzipiell ass fir all Schüler just all zweet Woch Schoul, déi aner Woch üübt a widderhëlt een, entweder doheem oder an der Betreiung.

Impressiounen vu der Rentrée zu Helsem (25.5.20) © Annick Goerens / RTL Radio Lëtzebuerg

Rentrée an der Grondschoul Helsem / Reportage Annick Goerens

Just dës Woch ginn awer all d’Kanner an d’Schoul. E Méindeg an en Dënschdeg de Grupp A a vun e Mëttwoch bis e Freideg de Grupp B, an dat, fir dass jidderee virun der Päischtvakanz säin Enseignant gesäit.

Natierlech ginn et och weider hygienesch Mesuren, déi an der Klass, respektiv an de Schoulgebaier getraff goufen. D’Bänke stinn auserneen an och d’Pause sinn zäitlech versat.

Verschidden Ausname gëllen iwwerdeems fir de Cycle 1, also d’Spillschoul, wou déi Kleng sech an der Klass e bësse méi fräi däerfe beweegen an hei gëllt och keng Maskeflicht.

Bis Enn vum Schouljoer ass d’Betreiung vun de Kanner an d'Iessen an der Schoul gratis. 52% vun de Kanner wäerten an hirer Léierwoch vun 8 bis 13 Auer an d’Schoul goen. Bal en Drëttel vun deene Jonke gëtt och mëttes tëscht 13 a 16 Auer betreit.

Mir waren e Sonndeg bei zwou Famille kucken, wéi si sech op déi dach ongewéinlech Rentrée an der Grondschoul virbereet hunn.