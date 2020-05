Vun e Mëttwoch un dierfen d'Terrassen hei am Land nees opmaachen, e Freideg d'Caféen, d'Restauranten an d'Bistroen. Natierlech mat den néidege Mesuren.

No der Annonce vum Premier Xavier Bettel e Méindeg sinn d'Virbereedunge bei de Restaurateuren a Cafetieren op Héichtoure gelaf. Et gouf gebotzt, et gouf gemooss an et gouf getest, wéi een elo d'Consignen am Beschte kéint ëmsetzen.

Ma vill Froe stoungen nach am Raum, well et keng konkret Pläng fir déi Betraffe gouf. An deem Kader haten d'Vertrieder vun der Horesca, de Mëttelstandsminister Lex Delles an de Carlo Thelen, Direkter vun der Chambre de Commerce, e Mëttwoch de Moien um 11 Auer op eng Pressekonferenz invitéiert.

D'Terrasse sinn um Mëttwoch opgaangen (27.5.20) © Domingos Oliveira, Christope Hochard

Do war et de Message, dass mëttlerweil schonn eng 60 Bistroen a Restauranten de Label "Safe to Serve" hunn, deemno déi gängeg Sécherheets- an Hygiènesmesuren ëmgesat hunn, fir d'Clienten op hiren Terrassen dierfen ze zerwéieren.

Net just d'Clienten op den Dëscher kënnen hir Mask ausloossen, et gouf ervirgestrach, dass och an der Kichen d'Käch an déi, déi hëllefen, keng Mask mussen unhunn, wann d'Distanz vun 2 Meter kann agehale ginn.

D'Mesurë vum Chômage partiel wäert och am Horesca-Secteur bis Enn des Joers bestoe bleiwen. Donieft war et déi kloer Fuerderung, dass d'TVA op Alkohol vun den elo 17% op 3% sollen erofgesat ginn, sou wéi dat och an den Nopeschlänner schonn ëmgesat gouf. Sou wier dem Secteur immens vill gehollef.

Gehollef ass de Restaurateuren a Cafetieren natierlech och, wann d'Leit op d'Terrasse ginn. An deem Sënn nach emol de Rappell un d'Cliente, sech un déi néideg Corona-Mesuren ze halen, och wann d'Freed grouss ass.