De Voucher, fir e gratis Coronavirus-Test, ass iwwert e puer Deeg valabel. De Projet huet um Freideg ugefaangen.

All Passagéier, dee mam Fliger zu Lëtzebuerg ukënnt, kritt e Voucher, fir sech an engem Laboratoire oder an der Aerogare selwer testen ze loossen.

Dat ass eng Moossnam vun der Regierung an Zesummenaarbecht mat lux-Airport.



D'Leit, déi sech teste loosse kréien hiert Resultat matgedeelt a wann et positiv ass, gëllt déi normal Prozedur vun der Quarantän a vum Tracing.



De Projet huet e Freideg mat der Reprise vun de Vollen ugefaangen a soll iwwert ee Mount lafen.

Schreiwes vum Mobilitéitsministère, der Santé a lux-Airport

Projet-pilote de testing COVID-19 à l'aéroport de Luxembourg (29.05.2020)

Communiqué par: ministère de la Mobilité et des Travaux publics / direction de la Santé / lux-Airport

Dans le cadre de la reprise des activités «voyageurs» de l'aéroport et dans le contexte de la stratégie nationale de dépistage, le gouvernement luxembourgeois, en collaboration avec lux-Airport, lance un projet-pilote visant à tester les passagers de vols atterrissant à l'aéroport de Luxembourg.

Toute personne arrivant au Luxembourg par voie aérienne recevra un voucher valable pour plusieurs jours pour se faire tester dans un laboratoire d'analyses médicales de son choix.

En alternative, une station de test que lux-Aiport a installée dans l'aérogare, permet au passagers en provenance d'autres aéroports, de se faire tester directement sur place. C'est l'une des nombreuses mesures que lux-Airport a prises dans le cadre de la réouverture du transport aérien de passagers.

Les personnes testées recevront leur résultat et, en cas de résultat positif, la procédure habituelle de mise en isolement est appliquée, ainsi qu'un traçage des contacts au Luxembourg. Les autorités du pays de résidence de la personne dépistée sont également informées d'un résultat positif.

Le projet-pilote débute vendredi, le 29 mai 2020, pour une durée initiale d'un mois, afin d'évaluer l'opportunité d'élargir le testing à d'autres «portes d'entrée» du pays.