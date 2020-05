Wéinst der Corona-Epidemie gëllen elo natierlech nei Reegele fir d'Passagéier. Eng RTL-Ekipp huet e Freideg dës nei Erfarung gemaach.

No iwwer 2 Méint Stëllstand um Findel ass e Freideg de Mëtteg nees déi éischt Luxair-Maschinn mat Passagéier gestart. Deen éischte Vol ass a Richtung Stockholm, zwee weider Volle sinn e Freideg erausgaangen, dat op München an op Hamburg.

Wéinst der Corona-Epidemie gëllen elo natierlech nei Reegele fir d'Passagéier an de Jeannot Ries, de Mike Elsen an de Pierre Jans hunn e Freideg d'Erfarung gemaach, wéi sech fléien a Corona-Zäiten ufillt, dat bei engem Aller-Retour Lëtzebuerg-München.

De Voll vu München gouf iwwregens vun de Pompjeeë mat enger Dusch begréisst. Et war ewéi wann deen éischter Fliger iwwerhaapt um Findel gelant wär.

