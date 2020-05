An der Zäit war de Pafendall nach e wéineg appreciéierte Faubourg-Quartier.

Mat der Zäit huet e sech ëmmer méi zu engem schicken Deel vun der Stad entwéckelt, an deem ee schonn eleng wéinst senger Proximitéit zur Uewerstad a Kierchbierg gäre lieft. Eng vun de Gréngzonen tëscht Lift a Pafendaller Spidol soll elo méi attraktiv ginn. De Stater Gemengerot huet nämlech dës Woch jo gesot zum Bau vun enger familljefrëndlecher Dependance vun der Jugendherberg. Ma déi wäert just en Deel si vun engem ganzen urbanistesche Konzept.

Dass an dësem Deel vun eiser Stad fréier déi Leprakrank verstoppt goufen, an an de 70er zéch Haiser duerch eng Gasexplosioun an d'Luucht goungen, weess kaum nach ee vun den neie Pafendaller.

De Quartier lieft an otemt, soll dat muer esouguer nach méi maachen. Ugefaange bei "Côté ascenseur", also direkt bei der Kierch, dem fréiere Spidolsgaart, Richtung Hospice Civil, dem Pafendaller Spidol.

Den Awunner mat abanne wier eng Prioritéit vun der Stad Lëtzebuerg, net just an der Theorie. Déi 2 nawell delabréiert Gebaier am Park Odenthal hei stinn herno am Mëttelpunkt vun engem Gesamtkonzept fir de Pafendall, erkläert den éischte Stater Schäffen. Hei kritt d'Pafendaller Jugendherberg hir Extensioun, an zwar eng fir Famillje mat Kanner.

Dee klengen Zuch, deen ewell scho ronn 16 Joer an der Péitruss seng Ronnen dréit, kéint also vum Gronn an de Pafendall plënneren. Op alle Fall kéint een d'Qualitéit vum Park hei ënne verbesseren, zum Beispill mat engem Accès fir Vëlo u Bréck a Lift, a fir déi ouni Vëlo un d'Uelzecht.

Ah...wann ee schaarf kuckt, gesäit een an der Uelzecht effektiv kleng Fësch schwammen!