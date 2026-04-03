No dem Ofschoss vun engem US‑Kampfjet vum Typ F‑15E huet d’US‑Militär kuerz drop och eng A‑10 Thunderbolt II verluer. Iranesch Quelle mellen, d’A‑10 wier vun der Loftofwier getraff ginn a wier an de Persesche Golf gefall. De Pilot konnt gerett ginn. Eng offiziell Bestätegung vu Washington feelt bis elo.
Am Fall vun der F‑15E, déi iwwer dem Zentraliran ofgeschoss gouf, ass ee Crew‑Member a Sécherheet, no dem Zweete gëtt nach gesicht. Wärend der Rettungsaktioun goufen US‑Medieberichter no och zwee US‑Militärhelikoptere vum iranesche Militär getraff, den Equipage blouf awer onverletzt.
Den Iran huet eegenen Aussoen no eng grouss Sichaktioun no de Pilote gestart a seng Bevëlkerung dozou opgeruff, sech dorunner ze bedeelegen. Fir d’Arrestatioun gouf eng Belounung an Aussicht gestallt.