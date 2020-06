D'Famille vu ronn 30 Clienten aus dem Blannenheem wëssen hiren Hänn kee Rot méi.

"D'Situatioun am Blannenheem zu Rolleng bei Miersch ass komplett entgleist. D'Stëmmung ass kapott." Dat soe Leit, déi Familljememberen am Blannenheem hunn.

Bis elo hu sech d'Famille vun engen 30 Leit (vun am Ganzen 180 Awunner) zesummegedoen, d'Patientevertriedung an elo och d'Presse kontaktéiert, well se hiren Hänn kee Rot méi wëssen.

Alles dat, esou soen se, hätt net direkt eppes mam Coronavirus ze dinn, quitt, datt sech d'Situatioun duerch d'Pandemie zougespëtzt hätt.

"An éischter Linn geheie mir dem Blannenheem vir, dass si ons léif Bewunner dobannen, eigentlech net méi wéi Mënsche behandelen, éischter wéi en Objet. Am Blannenheem dréint sech den Ament, zënter den Här Hoffmann net méi do ass, alles just ëm d'Geld". Dat seet d'Patrice Klepper-Boever, där hire Mann am Blannenheem lieft.

Si schwätzt fir déi 30 Leit, déi sech zesummegedoen hunn. Si hunn an de leschte Wochen eng Lëscht gemaach, op där alles steet, wann an hiren Aen schif leeft. Eigentlech zwou. Eng mat Doleancen a Corona-Zäiten an eng mat Doleancen an normalen Zäiten.

"Mir bezuelen all Joer méi, d'Leeschtunge ginn erof, et gëtt an allen Ecker gespuert, d'Famille kréien absolut keng Informatiounen vum Haus, et muss een alles nofroen, op E-Maile kritt ee keng Äntwert. D'Atmosphär am Heem ass äiseg. Vun Häerzlechkeet a Respekt virum Mënsch keng Spuer. D'Leit kréien en Dokter vum Haus opgeschwat, se gi géint hire Wëlle geimpft. D'Iesse gëtt reduzéiert, et léisst ze wënschen iwwereg."

Alles dat si just e puer vun de Punkten, déi op deene Lëschten ze liese sinn an dann nach een, deen een eventuell direkt nach eng Kéier liest: "Kënnegung vun der Fondatioun, fir aus dem eegenen Appartement". Hei ass eng Fra betraff, déi zënter 2005 Proprietär vun enger Wunneng an der Residence Hertha Winandy ass, déi zum Blannenheem gehéiert.

Hire Mann, deen net wëll mam Numm genannt ginn, explizéiert, datt hien zënter méi laangem Diskussioune mam Generaldirekter huet wéinst der Präispolitik. Seng Fra misst fir den Hebergement bezuelen, obschonn si Proprietär vun der Wunneng ass. An Tëschenzäit huet nieft dem Konsumenteschutz schonn e Mediateur intervenéiert, dono en Affekot.

"No villen Diskussiounen, d'Enn vum Lidd ass, datt e meng Fra eraus komplimentéiert oder op Lëtzebuergesch gesot, esouguer eraus geheit huet. Dat heescht ech sinn elo an der Situatioun, wou ech am Fong geholl net méi weess, wat elo nom 15. Juni, bis dohinner huet e mer Frist gestallt, oder menger Fra d'Frist gestallt, wat dann elo nom 15. Juni geschitt. Wou ech meng Fra dann nom 15. Juni soll ënnerdaach kréien."

Virun e puer Deeg huet en anere Mann sech an engem Mail un d'Presse adresséiert a schockéiert gewisen, iwwert den Zoustand vu sengem Papp. Deen hätt hien net méi erëm erkannt, en hätt Péng gehat a keen hätt him kënne soen, ob en Dokter nom Mann gekuckt hätt.

Hëllef gefrot beim alen Direkter

D'Leit déi sech zesummegedoen hunn, soen, déi Problemer géif et ginn, vun un, datt d'Blannenheem en neie Generaldirekter huet. Si hunn och de fréieren Direkter, de Roger Hoffmann kontaktéiert an hien ëm Ënnerstëtzung gefrot. Hien ass Enn 2016, no 33 Joer un der Spëtzt vum Haus an d'Pensioun gaangen.

Déi Mënschlechkeet, déi mir zu menger Zäit esou héich gehalen hunn, vun där bleift kee Fonke méi iwwereg, seet de Roger Hoffmann am RTL Interview. Hien hëlt kee Blat virun de Mond a blimmelt sengem Successeur definitiv net. Duerch hie wier e Revirement komm:"Ech kann en doduerch erklären, datt dee Mann op der falscher Plaz ass. Ech kann et net anescht formuléieren. En Direkter an enger Institutioun wéi där do, dee muss frou si mat Leit, dee muss do si fir d'Leit. E muss kënnen engem an d'Gesiicht kucken a mat de Leit schwätzen an den Här Grün, dee kritt dat mam beschte Wëllen net hin."

Genee dat wier och d'Ursaach vun all de Problemer, betount de Roger Hoffmann. Fir hie gëtt et just eng Léisung: "Do misst de Conseil d'administration mol eng Kéier virun d'Verantwortung gestallt ginn a sech agestoen, datt se de falsche Mann dohinner gesat hunn. Et misst en aneren Direkter dohinner kommen. Dat ass dat wat d'Situatioun kéint retten.No dräi an engem hallwe Joer, wou ech elo net méi do sinn, huet den Här Grün bewisen, datt en dat net kann an e wäert et och an Zukunft net kënnen."



Mir hunn natierlech den aktuelle Generaldirekter vum Blannenheem kontaktéiert, fir datt hien och seng Meenung ka soen. Hien huet eis Rendezvous en Donneschdeg am Laf vum Moie ginn.