Hëllef bei der Logistik am Cargoberäich um Findel, Opriichte vun der Zeltstruktur beim CHL, Verdeele vu Masken...

D'Lëtzebuerger Arméi war wärend der Covid-19 Kris verstäerkt am Asaz. Eng Arméi, op déi och an Zukunft grouss Erausfuerderungen duerkommen. Mat vu September un engem neie Mann un der Spëtzt. Deen 52-Joer-ale Lieutenant- Colonel Steve Thull iwwerhëlt de Chef d'Etat major vum Generol Alain Duschène, deen a Pensioun geet.

Generatiounswiessel

E Stéchwuert, dat am Kader vun der Nominatioun vum Steve Thull gefall ass. Eng ganz Rei Schantercher ass hie schonn ugaangen, weiderer komme vu September un op den neie Chef d’Etat Major duer.

Eng Herkulesaarbecht, déi e Mann eleng net stemme kann. „De gréisste Chef bréngt näischt fäerdeg, ouni seng Mataarbechter", seet de Steve Thull, an do wier et och wichteg, "datt d'Leit och verstinn, wat mer am Gaange sinn, vun hinnen ze verlaangen". Déi intern Kommunikatioun misst dofir verbessert ginn.

D’Arméi moderniséieren, ugefaange bei den Infrastrukturen

Vun der Kasär um Härebierg selwer, bis bei den Etat Major, dee relokaliséiert gëtt. Parallel misst ee sech opstellen, fir neien Erausfuerderunge gerecht ze ginn. Fir d'Cybersécherheet ze garantéieren, misst ee richteg Plangen: et géif zum Beispill net duergoen, 2 Serveren ze hunn, wa béid um selwechte Stroumuschloss géifen hänken, esou de Steve Thull. Dat wäert gréisser physesch Baustelle mat sech bréngen.

Ma och taktesch soll d’Arméi och ëmorientéiert ginn. Et wéilt ee sech vun der "Reconnaissance Terrestre" op "Reconnaissance 3D" mat Dronen ëmstellen. "Fir eis ass et en totaalt neit Land, wat mer do betrieden", seet de Steve Thull. Éischt Erfarunge ginn den Ament gesammelt.

Nischen opbauen

Als kleng Arméi wier et onméiglech breetgefächert opzetrieden, dofir soll verstäerkt op Nischen opgebaut ginn. E Beispill heivir wier déi aktuell Missioun "Minusma" am Kampf géingt den Terrorismus am Mali.

Op der Plaz wieren 13.500 Militär, déi Informatiounen iwwert d'Sécherheetssituatioun am ganze Land bräichten. "D'Lëtzebuerger bréngen et fäerdeg, zu 2 Mann déi Kapazitéiten esou ze bedéngen, datt schlussendlech deem Rechnung gedroe gëtt an datt hannendrun de Chef dohannen all Informatiounen huet, déi e brauch", seet de Steve Thull.

Eng weider Erausfuerderung fir den zukünftege Chef vun der Lëtzebuerger Arméi: ëmmer méi zivilt Personal gëtt, grad am Beräich vun den Technologien, vu Bausse rekrutéiert. Zwou verschidde Welten, déi mussen zesummebruecht ginn.