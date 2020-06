10 Projete stoungen um Ordre du Jour an der Chamber, dorënner Investitiounshëllef fir Betriber, Congé pour raisons familiales oder Hochzäitszeremonien.

Et kéint een net zouloossen, dass Entreprisen, déi an d'Lutte géint de Coronavirus investéieren, a Schwieregkeete geroden, esou den Deputéierte vun de Piraten, Sven Clement an der Chamber. Ee vun den 10 Projeten, déi en Donneschdeg um Ordre du Jour stoungen, verlängert eng Investitiounshëllef fir Betriber iwwert den Etat de crise eraus, déi an d'Recherche oder Produktioun vu Produiten investéieren, déi dobäi hëllefen, déi sanitär Kris ze bekämpfen.

Gesetzer fir nom Etat de Crise / Rep. Maxime Gillen

Dozou gehéiere Projeten, fir Diagnostik-Tester a Stécker fir Beootmungsapparater z'entwéckelen, genee wéi fir Masken an Diagnostik-Kitten ze produzéieren. Bis ewell wieren 12 Demandë fir dës Hëllef erakomm, esou de Wirtschaftsminister Franz Fayot. Eng 15 weider Projete wieren an der Pipeline.

Franz Fayot: „De Risk, dass mer länger Zäit musse mat dësem Virus liewen, dee besteet, deen ass reell, dat wësse mer alleguerten. Esouguer, wann dëse Virus fort ass, ass et de Risk, dass en neie Virus kënnt. Also ass et ganz gutt, dass eis Betriber dofir Produiten entwéckele fir Lëtzebuerg a fir aner EU-Länner, fir dass mir kënnen dorop zeréckgräifen an eis manner ofhängeg maache vum Ausland, wat jo eng generell Erkenntnis ass, déi mir an dëser Kris gemaach hunn."

Ganz ouni Kritik ass de Projet awer net adoptéiert ginn.

Marc Baum: „Eng Entreprise, déi bereet ass zum Beispill eng nei Produktiounsanlag fir Masken ze bauen, kritt tëschent 80 an 100 Prozent vun där neier Anlag vum Staat bezuelt, deelweis inklusiv Personalkäschten. D'Profitter, déi se mécht, wa se dem Staat oder de Leit dann herno Maske verkeeft, ka si awer zu 100 Prozent behalen. A wann de Projet net rentabel wier, bezilt de Staat duerno esouguer nach en Deel vun de Perten zeréck. Also effektiv kee Wonner, dass d'Chambre de Commerce Schaum virum Mond vun Enthusiasmus hat."

E weidert Gesetz, dat en Donneschdeg fir d'Zäit nom Etat de Crise gestëmmt gouf, ass dat, dass d'Loyere bis Enn dës Joers net dierfe gehéicht ginn.

En Donneschdeg den Owend sollen dann ënnert anerem och nach d'Gesetz gestëmmt ginn, dat erlaabt, dass Hochzäit- a Pacs-Zeremonien och ausserhalb vum Gemengegebai dierfe gehale ginn, sollt et do net méiglech sinn, déi néideg Hygiènesmesuren anzehalen. Och de Congé pour raisons familiales soll eng legal Basis fir d'Zäit nom Etat crise kréien.