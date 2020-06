D'Gemenge proposéieren awer deels Alternativen an och den offiziellen Akt en Dënschdeg ass anescht. Et gëtt just eng kleng Zeremonie um Kanounenhiwwel.

Et gi just 3 Discoursë gehalen: vum Grand-Duc selwer, dem Chamberpresident Fernand Etgen an dem Premier Xavier Bettel. Dat ganzt deen Ament dann och am Livestream um Radio, wéi och op der Tëlee an op RTL.lu. Militär-Parad ass dëst Joer keng, an och nomëttes keen Te Deum. Stad Lëtzebuerg wëll d'Mënschen dofir dëst Joer op eng aner Manéier zesummebréngen, am Respekt mam Social distancing, a lancéiert an deem Sënn déi digital Campagne "Solidaritéit, Solidarité, Solidarity".

