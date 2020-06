Wéinst den Anti-Rassismus-Protester an den USA an uechter d’Welt gëtt den Ament och an de Medie vill méi wéi soss iwwer Rassismus diskutéiert.

Ma fir betraffe Leit ass dëse Sujet awer u sech Alldag. Mikro-Aggressiounen oder konkret Diskriminatioune kenne schwaarz Leit och zu Lëtzebuerg an den ënnerschiddlechste Situatiounen. D’Monica Camposeo huet sech ee Beräich erausgesicht a mam Maimuna Djalò iwwert hir Rassismus-Erfarungen an der Schoul geschwat.

An e puer Woche kritt d’Maimuna Djalò de Premières-Diplom. Fir bis heihinner ze kommen, hat déi jonk Fra awer ëmmer d’Gefill, méi mussen ze schaffe wéi déi aner Schüler a Schülerinnen an der Klass. D’Gefill, sech mussen ze beweisen, hätt si och vu vereenzelte Proffe vermëttelt kritt. E Beispill aus hirer Lycéeszäit:

Zemools meng Franséisch-Proff, wou mir gesot huet "français au petit nègre". Wann eng wäiss Persoun den nämmlechte Feeler gemaach huet, dann huet si näischt gesot. Bei mir war et direkt "däi Franséisch ass net gutt, well s de schwaarz bass". An do misst ech och mega beweisen, dass ech eppes kann. Mee leider Gottes ass dat normal fir mech.

Rassismus wier och mat e Grond gewiescht, fir e fréiere Lycée ze verloossen.

Am Jongelycée [an der Stad], wou ech war, gouf ech an engem Klassen-Chat als "N****" vernannt. An ech krut och gesot, dass ech fir 2 Cent vun engem Meeschter ofkaaft gi sinn. A wou ech déi Screenshots der Direktioun geschéckt hunn, gouf gesot "Mir kënnen näischt maachen", well ech de Sträit anscheinend ugefaangen hunn. Obwuel ech guer keng rassistesch Umierkunge gemaach hunn.

Rassismus géing dacks ouni Konsequenze bleiwen. An awer léisst sech déi jonk Fra net ënnerkréien.

Am Februar huet si sech wärend der Opféierung vum "Kolléisch in Concert" net wuel gefillt, wéi ee wäisse Schüler méi donkel geschminkt gouf, fir e schwaarze Personnage duerzestellen. En Afro-Amerikaner, deen am Stéck "FAME" duerch d’Musek an den Danz opsteigt.

Blackface mécht am Fong de Geck mat schwaarze Leit. A wat ech schlëmm fonnt hunn, ass, dass de Schauspiller am Fong eng stereotypesch schwaarz Persoun gespillt huet. Si war gutt am HipHop, mä awer net an der Schoul a wat fir mech och nach méi extrem war, ass, dass d’Persoun och nach d’N-Wuert benotzt huet.

De Claude HEISER, Direkter vum Athénée: Et steet esou am Dréibuch an do muss een och de Kontext kucken. Déi Figur seet dat an enger Zeen iwwer sech selwer. "Esou gesinn d’Leit mech." An ech mengen, et ass enorm wichteg, dass een esou Begrëffer op enger Bün an engem Theaterstéck am Kontext kuckt.

Den Dag no der Virstellung ass d’Schülerin bei d’Directrice adjointe gaangen.

Ech hu mer geduecht, wisou soll ech bei den Direkter goen? Wann ech scho bei d’Directrice adjointe ginn a si probéiert, eng Konversatioun mam Direkter ze hunn an hie wëll dat net agesinn, firwat soll ech als Schülerin elo dohinner goen an engem erwuessene Mann erklären, firwat Blackface rassistesch ass.

Den Direkter seet, hie wier oppe gewiescht fir e Gespréich. Am Kolléisch géing allgemeng vill fir d‘Toleranz gemaach ginn, sou den Direkter weider. De Virworf vum Blackface wëll hien an dësem Kontext awer net gëlle loossen.

Et ass guer keen negatiivt Bild vermëttelt ginn, et ass keen an d’Lächerlecht gezu ginn, keng Karikatur an dat ass fir mech Blackface. Dowéinst fannen ech déi Kritik net esou ubruecht, respektiv kann ech déi net akzeptéieren.

Fir d’Maimuna Djalo misst grondsätzlech méi iwwer Rassismus an der Schoul geschwat ginn. Well nëmmen, wann de Problem siichtbar gemaach gëtt, kënne Léisunge fonnt ginn.