"Black lives matter" ass de Motto vun der Beweegung, déi nom Doud vum George Floyd entstanen ass, mä wéi vill ziele schwaarz Liewen hei am Land?

Äntwerten op d'Fro: gëtt et Rassismus zu Lëtzebuerg? Léisst et sech also alles an allem fir jidderee gutt zu Lëtzebuerg liewen, egal wéi eng Hautfaarf? An ass et vill manner schlëmm wéi am Ausland?

Kloer, rassistesch motivéiert Policegewalt oder systematesch Ënnerdréckung gëtt et net wéi an den USA, mä wann och bei eis virun der US-Ambassade friddlech manifestéiert gëtt, ass d’Motivatioun net eleng déi vun der Solidaritéit mat den US-Affer.

"Black lives matter" ass jo de Motto vun der Beweegung, mä wéi vill zielen da schwaarz Liewen hei am Land? Op Nationalfeierdag ass d’Solidaritéit vun de Bierger an der Corona-Kris gelueft ginn, mä wéi wäit spigelt eis national Identitéit och déi ëmmer méi divers Populatioun erëm oder ass se gefillt nach ëmmer exklusiv wäiss, de Stacklëtzebuerger?

A wat manner schlëmm betrëfft: an enger EU-wäiter Etüd, an där Schwaarzer gefrot goufen, wat hir Experienz ass, hunn zu Lëtzebuerg iwwer 50% vun de Befrote gesot, si wieren an de leschte Joren diskriminéiert ginn - eleng wéinst hirer Hautfaarf.

Wéi et sech lieft zu Lëtzebuerg, wann een net wäiss ass, wat fir Formen an Ursaachen de Rassismus huet, wat dogéint maachen, wat eis blann Flecke sinn och an eiser Kolonialgeschicht a wéi mat de Symboler vun der Geschicht ëmgoen, dat diskutéiere mir en Donneschdeg den Owend am Kloertext.

Eis Invitéë sinn

Sandrine Gashonga

- Matgrënnerin "Lëtz Rise Up"

- Organisatrice Anti-Rassismus-Maniff

Mirlene Fonseca Monteiro

- Member vu Finkapé

- Mécht hir Masteraarbecht iwwer Kapverdianesch Communautéit

Jana Degrott

- Politikerin / Aktivistin / Matgrënnerin "We belong Europe"

- Studéiert Droit

Regis Moes

- Historiker / Conservateur MNHA

- huet iwwer Lëtzebuerger am belsche Kongo gefuerscht

Andy Schammo

- Studéiert Erzéiungswëssenschaften

- Engagéiert sech fir méi Diversitéit

De Kloertext leeft am Prinzip all zweeten Donneschdeg um 20 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg - direkt nom Journal. Op RTL.lu an iwwert d'App streame mir de ganze Programm vun RTL Télé Lëtzebuerg. Dir kënnt de Kloertext also och am Livestream suivéieren an dono am Replay nach eemol kucken oder consultéieren, respektiv kommentéieren. (Et kann awer e bëssen daueren, bis d'Emissioun no der Diffusioun komplett fir den Internet konvertéiert ass. Merci fir Äert Versteesdemech.)