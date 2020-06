Déi Kritik koum vun der Oppositioun, nodeem de Colonel Paul Nilles e Freideg grad de Contraire vun deem sot, wat d'Kommissioun virun 2 Woche erzielt krut.

Éier de fréieren Arméisminister Etienne Schneider e Méindeg an d'Budgetskontrollkommissioun wäert goen, fir Positioun zu der Affär ronderëm de Militärsatellit ''Luxeosys'' ze bezéien, souz déi Chamberkommissioun e Freideg mat der fir d'Defense zesummen. Nieft dem haitegen Defenseminister François Bausch war och den Colonel Paul Nilles mat an d'Chamber komm, fir den Deputéierte virun allem technesch Explikatiounen iwwer den Satellit ze ginn. D'Oppositiounsparteien hunn dat och begréisst, si sinn allerdéngs och nees brisant Detailer gewuer ginn, mam Resultat, dass den Dossier net wierklech méi transparent gëtt, esou d'Diane Adehm vun der CSV.

Extrait Diane Adehm

Bis elo krut d'Chamber ëmmer gesot, datt d'Personal vun der Arméi sollt d'Exploitatioun vun deem ganze System maachen. An da sëtzt de fréiere Personalchef vun der Arméi an der Chamber, deen da seet, datt hie mat esou enger Demande net befaasst wier, fir ebe Leit op dës Aarbecht ze preparéieren an ofzestellen. Dann ass et och logesch, datt sech d'Leit an der Kommissioun Froe stellen ze deem, wat si virun 2 Woche vum Här Heck erzielt kruten. Dofir sinn d'Politiker der Meenung, datt hei just nach geflunkert e gelunn gëtt, kritiséiert d'CSV-Politikerin.

De Sven Clement vun de Piraten hat dee selwechte Constat gemaach a vun engem ''staarke Stéck‘‘ geschwat. Den zoustännege Minister François Bausch huet op en neits betount, dass hien de Projet u sech nach ëmmer positiv fënnt.

Hien huet awer och nees ënnerstrach, dass den Militärsatellit däitlech méi deier gëtt, well deemools 2018 - Zitat - ''e ganze Koup aner Saachen net am Projet integréiert waren.'' Wéi säi Virgänger Etienne Schneider dat gesäit, an ob hien eventuell Feeler zougëtt, dat gëtt een e Méindeg gewuer.