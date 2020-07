No 24 Joer, an deenen d'Josée Hansen fir d'Redaktioun vum "Lëtzebuerger Land" geschriwwen huet, huet si decidéiert, d'Wochenzeitung ze verloossen.

Wéi et vun der Journalistin am RTL-Gespréich heescht, wier d'Decisioun aus reng perséinleche Grënn gefall. Zanter engem hallwe Joer hat d'Journalistin d'Charge vum Chefredakter, dee si vum Romain Hilgert iwwerholl hat.

D'Josée Hansen, Extrait 1

"Ech maachen elo Journalismus zanter 24 Joer am Lëtzebuerger Land, virdru war ech 2 Joer bei RTL, dat heescht no 26 Joer Journalismus hunn ech fonnt, ech misst elo mol eng Kéier eppes anescht maachen. Dat ass eng ganz perséinlech Decisioun, déi och deelweis duerch all déi Reflektiounen, déi ee wärend der Pandemie elo hat, esou komm ass an elo hunn ech fonnt, et misst een eng Kéier e clear Cut maachen. Ech ginn am Gudden, ech ginn an aller Frëndschaft zum Lëtzebuerger Land, mä et ass eng ganz perséinlech Decisioun."

Vun Oktober u kritt d'Wochenzeitung, déi sech op politesch, sozial a kulturell Sujete spezialiséiert huet, also en neien Chef vun der Redaktioun, déi den Ament 5 fest ugestallt Journalisten zielt an am Ganzen e Staff vun 9 Leit huet.

D'Sich no engem Successeur fält deemno an eng schwiereg Zäit fir de Journalismus an d'Lëtzebuerger Land.

D'Josée Hansen, Extrait 2

"Lëtzebuerg geet wéi all déi aner Länner och duerch eng grouss Presse-Kris, mä ech bleiwen der fester Iwwerzeegung, dass och Lëtzebuerg eng fräi an onofhängeg Press brauch. Et gëtt en Debat iwwert de Service Public an den audiovisuelle Medien am Moment. Et gëtt en Debat iwwert eng Reform vun der Pressehëllef. Et gëtt de grousse Changement vun den neie Medien, deen och d'Lëtzebuerger Land net wäert onberéiert loossen, mä ech mengen, dass et iwwerall ganz gutt Leit gëtt an dass bestëmmt d'Lëtzebuerger Land a sengem demokratesche Versteesdemech et wäert fäerdeg bréngen, eng Persoun ze fannen, déi mat engem neie Bléck an neier Energie dat wäert ugoen."

D'Josée Hansen verléisst d'Land am Oktober, wou dann d'berufflech Weeër vun der Journalistin hiféieren, wier fir d'aktuell Redaktiounscheffin vun der Zeitung den Ament nach net kloer. D'Josée Hansen, Joergang 1968, ass och Auteur vun enger Partie Bicher iwwert d'Lëtzebuerger Kulturzeen, ënnert anerem iwwert den Theater an iwwer contemporain Konscht. D'Josée Hansen war och bis 2014 Presidentin vum Verwaltungsrot vun der Rockhal a Member vum CA vum Mudam.