Eenzel Agrëffer ofgesotHôpitaux Robert Schuman mellen temporär IT-Stéierung um Mëttwochmoien

Wéinst enger IT-Stéierung bei den Hôpitaux Robert Schuman waren e Mëttwoch verschidden digital Applikatioune just limitéiert disponibel, eenzel Agrëffer hunn iwwerdeems missen ofgesot ginn.
Update: 18.03.2026 11:24
D’Hopitaux Robert Schuman (HRS) mellen e Mëttwoch eng temporär Stéierung vun hiren IT-Systemer, duerch déi vereenzelt digital Applikatiounen eng Zäit nëmme limitéiert konnte benotzt ginn. An engem Communiqué gëtt präziséiert, datt de Betrib an der Klinik trotz Stéierung weidergelaf wier.

Allerdéngs heescht et och weider, dat verschidden Agrëffer hätte missen ofgesot ginn, och wann d’Betreiung vun de Patienten séchergestallt gewiescht wär.

Zu den Hôpitaux Robert Schuman gehéieren d’Clinique Bohler, d’Spidol um Kierchbierg, d’ZithaKlinik an d’Clinique Sainte-Marie zu Esch, déi awer zanter dem leschte Joer zou ass.

Am meeschte gelies
Dramatesch Präisevolutioun op den Tankstellen
Wat kann ee selwer maachen, fir Sprit ze spueren?
Fotoen
Trump attackéiert NATO
"Mir brauche kengem seng Hëllef"
53
145 Gefierer den Dag
Zejoert hunn d'mobil Radaren 52.970 Gefierer "geblëtzt"
42
Lëtzebuerger Kinosbranche
Paul Thiltges Distributions ass faillite
Hondsstaffel vun der Police
D'Aarbecht hält doheem net op, "well den Hond ass Deel vun eiser Famill"
Video
Fotoen
4
Weider News
Policebulletin
Portmonni aus Auto geklaut, eng Rei Parfumsfläschen aus Buttek matgoe gelooss
Deklaratioun vum Xavier Bettel
Lëtzebuerg wëll Entwécklungszesummenaarbecht trotz Erausfuerderunge weider stäerken
Audio
0
Personaliséiert Autosplacken zu Lëtzebuerg
Ëmmer méi Leit wëllen hir eege Kombinatioun
Video
Fotoen
0
Stater Geriicht
Geldstrof fir den Enrico Lunghi, 12 Méint Prisong mat integralem Sursis fir d'Catherine Gaeng
De Luc Belling an de Claude Meisch bei der Presentatioun vun "Extraklass".
"Extraklass"
Nei Plattform soll Enseignanten den Accès zu externen Offere vereinfachen
Audio
Fotoen
1
D'Präisser op enger Tankstell den 17. Mäerz 2026.
Aktualitéitsstonn an der Chamber iwwer Energiepräisser
Déi lénk Parteie gesinn Urgence, CSV-DP wëll "keng Panik maachen"
Video
21
