Zu engem schroen Accident koum et e Mëttwoch géint 15.50 Auer op der A7 a Richtung Éislek.

De CGDIS hat gemellt, dass 5 Persoune blesséiert goufen. Weider Detailer sinn net gewosst.

D'A7 war fir ronn 2 Stonnen tëscht Luerenzweiler an der Opfaart Schëndels komplett gespaart, duerno war eng Spuer nees befuerbar. Eng offiziell Deviatioun geet iwwer d'Sortie Waldhaff, Deviatioun D1 + D3.

Wéi et vum ACL heescht, soll een d'Streck groussraimeg ëmfueren.

Éischten Informatiounen no soll den Tunnel awer déi ganz Nuecht gespaart ginn, well de Miess-an Erkennungsdéngscht op d'Plaz geruff gouf.

Weider Accidenter um Mëttwoch

Geknuppt hat et och nach op der A4, op der Héicht vu Steebrécken a Richtung Süden. Zwee Autoen hu sech hei ze pake kritt, eng Persoun gouf verwonnt. Och an der Munnerefer Strooss zu Fréiseng krute sech zwee Automobilisten ze paken an och hei gouf eng Persoun blesséiert.