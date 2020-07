De Syndikat fir Gesondheet a Sozialwiese vum OGBL beklot e massive Personalmanktem am Gesondheetssecteur.

Dat wier net nei, ma wier déi lescht Méint ëmsou méi däitlech ginn. Ënnert dem Slogan „Ouni eis geet näischt“ fuerdert d‘Gewerkschaft dowéinst 10 Prozent méi Personal an de Spideeler, an der Fleeg, genee wéi am Sozialwiesen.

Ausserdeem missten d’Formatiounen an deem Beräich opgewäert a verbessert ginn. Dat wier essentiell, fir Leit fir dës Beruffer ze begeeschteren, esou den Zentralsekretär vum Syndikat Gesondheet a Sozialwiese vum OGBL, Pitt Bach.

Fir dës Fuerderungen duerchzesetzen, géif een och net viru gewerkschaftlechen Aktiounen zeréckschrecken.

comments]