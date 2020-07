Am Zesummenhank mam Projet Schëttermarjal um Kierchbierg hunn d'Stater Gemeng, de viregten Inneminister an d'Ëmweltministesch an 1. Instanz Onrecht kritt.

Den Tribunal administratif huet nämlech e Méindeg d'Decisiounen dozou vun der Stater Gemeng vun Abrëll 2017 a vum Dan Kersch a vum Carole Dieschbourg vum Oktober vun deem Joer annuléiert. D'Affär muss zréck bei d'zoustänneg Ministesch, an de Staat, d'Stad an 3 Firmae musse fir d'Fraisen opkommen.

Am Juni 2016 hat de Stater Gemengerot d'Prozedur fir den neie PAG vun der Haaptstad lancéiert. De Mount drop hate 4 Privatleit an eng SARL hir Objektiounen zum Projet d'aménagement général virbruecht. Am Abrëll 2017 hat de Gemengerot de PAG ugeholl. De Mount dono haten d'Privatleit, eng Koproprietéit an e Syndicat vu Koproprietäre beim Inneminister dowéinst reklaméiert. Den Dan Kersch hat d'Decisioun vun der Stater Gemeng am Oktober 2017 awer guttgeheescht an d'Reklamatiounen net fondéiert erkläert, ier d'Carole Dieschbourg den Dag drop och gréng Luucht ginn hat. Am Januar 2018 waren 3 Syndicate vu Koproprietären an déi 4 Privatleit dofir op d'Verwaltungsgeriicht gaangen.

Deem seng 1. Riichteren halen an hirem Urteel, dat eis virläit, fest, dass 2013 ewell eng SUP oder „strategische Umweltprüfung" vum Site Schëttermarjal gemaach, awer net op en Enn bruecht gouf. De Kläger no wär just eng Etüd iwwer Fliedermais gemaach ginn, ma keng Analys vun anere geschützte Spezies. Fir d'Geriicht war awer an engem Avis vum Oktober 2016 vun der Ëmweltministesch ënnert anerem vun der "Coronelle lisse" (op Däitsch "Schlingnatter") rieds, déi um Site present wär. Dogéint hat de Bureau d'études, dee fir d'SUP zoustänneg war, am Abrëll 2017 geschriwwen, et wär bis op Fliedermais näischt fonnt ginn. Et géif awer nach eng „vertiefende Reptilienuntersuchung" gemaach ginn, woubäi et keen Unzeechen dofir géif ginn, dass déi och gemaach gouf. Egal wéi wär en halleft Joer virum Vott vum PAG d'Presenz vun där klenger Schlaang um Site erwise gewiescht, an de Rapport iwwer Ëmweltinzidenzen hätt, als Schlësselelement vun der Ëmweltaschätzung, virum Vott vum PAG misse completéiert ginn. Well d'Adoptiounsprozedur vum PAG deemno „viciée" war, wären déi 3 Decisiounen z'annuléieren, sou den Tribunal administratif.