Am Journal vum Radio ass d'Ministesch op déi aktuell Situatioun an déi aktuell Zuele am Grand-Duché agaangen.

Paulette Lenert am Gespréich mam Jean-Marc Sturm

163 Patiente goufen an de lescht 24 Stonne positiv op de Coronavirus getest. Dat geet elo lues a lues erop, seet d'Gesondheetsministesch. Elo muss ee sech ganz genau iwwerleeën, wéi mer eis Energie drop setzen, fir déi Zuelen nees erofzekréien. Elo gëllt et an den nächste Stonnen nach ofzeschätzen, ob een nach Zousazmesurë muss huelen oder net.

Den "Taux de positivité" bleift awer weider stabel, also de Prozentsaz vun deene Leit, déi positiv getest ginn. Do léie mer zu Lëtzebuerg bei 1 an eppes. Do léie mer besser, wéi vill aner Länner. D'Nopeschlänner leien do deel op iwwer 5 Prozent. Elo kann ee soen "gutt, wat ee méi test, wat ee méi fënnt". Mä déi, déi mer fannen, sinn natierlech positiv Fäll, dat ass erwisen. An dat ass net ze verstoppen, datt déi Zuel amgaang ass, eropzegoen. Nei-Infektiouen ass haaptsächlech am private Beräich, esou d'Paulette Lenert weider. Dat ass op Feieren an der Famill, mat Kolleegen oder Aarbechtskolleegen. Et ass näischt ganz spezifesch, wéi mer dat am Ufank haten, wou eng grouss Party d'Zuelen ausgemaach huet. Haut si mer éischter an enger Situatioun, wou mer kleng Saache fannen, dat awer e bëssen iwwerall. Dat mécht et net méi einfach. Esou datt ee muss zu enger Konklusioun kommen, wat ass do lo déi Cause, déi mir als Cause majoritaire gesinn. Dofir brauche mer nach e bësse Recul an e gudde Dag, fir déi Informatiounen, déi mer iwwert den Tracing erakréien, fir déi kënnen niichter ze analyséieren an ze gesinn, wou de gréisste Risiko am Moment läit.

Fir d'Ministesch ass dann effektiv eng zweet Well do. Wéi schlëmm dës Well elo gëtt, bleift awer nach ofzegesinn. D'Eropgoe vun der Kurv war net just den Effekt vun engem Dag, dat gesäit een elo. D'Ausmooss ass awer haut nach net virauszegesinn. Dat gesäit een, wann de Bockel vun der Kurv do ass.

Mam neie Gesetz gouf elo e Schratt geholl, fir vill méi Konsequent kënnen ze sinn, do, wou méi Leit zesumme kommen. Iwwerall, wou méi wéi 20 Leit zesummekommen, egal op ëffentlech oder privat, gëllt et, dat am Sëtzen ze organiséieren, fir dat ee sécher ka stellen, datt Distanz garantéiert ass. Donieft sollen d'Leit generell déi Distanzreegelen applizéieren, erënnert d'Gesondheetsministesch. Egal, ob een zu méi oder manner wéi 20 Leit ass.

D'Membere vum Regierungsrot wäerte sech op alle Fall wuel e Sonndeg gesinn, fir de Point ze maachen. Et huet een awer och Positives an de leschten Deeg gesinn. Esou huet een duerch de Kontakt-Tracing aktuell 40 Prozent vun den Nei-Infektiounen schonn am Virfeld fonnt, et waren also Leit, déi schonn a Quarantän waren, éier se positiv getest goufen. An dat mécht e ganz groussen Ënnerscheed. Do gesäit een, datt dee ganzen Opwand vum Tracing iergendwou Ufänkt, seng Friichten ze droen. Dat war am Ufank e méi e klenge Prozentsaz an elo komme mer an eng Phas, wou déi Leit dann och effektiv positiv ginn. An dowéinst hu mer si jo och ecartéiert. Esou krut ee schonn d'Transmissiounsketten gebrach. De Gros vun de Leit hält sech dann och un déi Quarantän. Ech kann Iech net verstoppen, datt et och Leit ginn, déi sech net drun halen. [...] Mat deene ville Kontakter huet ee missten dovunner ausgoen, datt déi Leit och iergendwou positiv ginn. Well si awer scho ganz fréi a Quarantän gesat goufen, ass vun hinne keng Gefor méi ausgaangen. Esou datt mir eis Method an eis Strategie, fir virzegoen, och confirméiert gesinn. Dat mer dat gemaach hunn, wat ee muss maachen, wann ee wëllt Ënnerbriechen. Mä elo waarde mir natierlech drop, datt datt iergendwann och an der Zuel vun den Nei-Infektioune wäert visibel ginn.