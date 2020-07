Zanter ugangs der Pandemie hunn och d'Studenten ënnert de Suitte vum Lockdown an de Restriktioune gelidden.

Zoue Grenze war nëmmen ee Problem, mat deem d’Acel sech auserneegesat huet. D’Associatioun vu Cerclë vu Lëtzebuerger Studenten huet sech agesat fir d'Studenten an huet versicht, déi beschtméiglech Konditioune fir si erauszeschloen.

D‘ACEL krut zanter ugangs der Pandemie eng sëlleg Reklamatioune vu Lëtzebuerger Studenten, déi mat de Restriktiounen an de respektive Länner, wou se studéieren, schéi gehäit waren.

De President vun der Acel, Sven Bettendorf: „Onwëssenheet ass do komm, Onkloerheet, eng gewëssen Angscht virun der Situatioun, du wousst net, wéi geet et weider mat mengem Studium, kann ech zréck op Lëtzebuerg goen an ech mengen dat war do einfach e grousse Problem an do hu mir probéiert, natierlech vill Studenten z'informéieren an hinnen ze hëllefen, dass se prett waren, déi Entscheedung ze treffen, wat maachen ech elo, bleiwen ech zu Lëtzebuerg, bleiwen ech a menger Studentestad, wéi geet et domadder weider?“

Zoue Grenzen hunn d'Mobilitéit vun de Studente massiv ageschränkt. Déi däitsch Studente waren dovun am meeschte betraff. Eng gutt Kooperatioun mam Ausseministère huet et erméiglecht, Infoe schnellstméiglech un de Student ze bréngen. Ma e Bréif vun der Acel un den däitschen Inneminister bleift onbeäntwert.

En anere Problem wéinst dem Covid war, datt an eenzele Fäll d’Studien hu missen ëm ee Semester verlängert ginn. Mam Héichschoulministère ass ee sech eens ginn iwwert engersäits eng kuerzfristeg finanziell Hëllef fir betraffe Studenten, anersäits eng zousätzlech Semester-Bourse fir déi, déi hire Studium hu misse verlängeren.

„D'Bourse gouf verlängert, dass se ee méi laange Studium kréien, well d'Studenten eben hu misse verlängeren duerch déi Corona-Kris, do sinn ebe vill Problemer gewiescht, dass se keng Exame konnte schreiwen, si konnten hier ECTS net sammelen an dat ass einfach de Problem gewiescht. Doduerch si si gezwonge gewiescht, op der Uni ee Semester méi laang ze maachen, dass eben do och zu Lëtzebuerg reagéiert ginn ass, dass déi dann d'Méiglechkeet hunn, méi laang ze bleiwen.“

Weidere Sujet, deen d’Acel beschäftegt: déi zäitlech limitéiert Aarbechtskontrakter (d’CDDen). Ma wärend der Kris hu verschidde Studenten net méi dierfe schaffe goen a si vun hirem Patron och net méi bezuelt ginn. Hei huet d‘Acel de Studente mat op de Wee ginn, datt se juristesch ofgeséchert sinn, hir Rechter hunn an datt bei engem CDD béid Säiten de Kontrakt musse respektéieren.

D‘Acel wënscht fir dës Problemer eng gemeinsam europäesch Léisung. De Vize-President, Benjamin Kinn: „Eng uniform Léisung, éischtens mol an Däitschland, dass net all Bundesland mécht, wat et wëll, well och do d'Quarantänereegelungen an all Bundesland ofwäichend sinn, d'Reegele generell wäichen do of an do wiere mir och frou, wann dat a ganz Europa géif klappen, ech mengen a Frankräich goufen et och ganz aner Reegelunge wärend der Corona-Kris, et huet ee missen eng Fiche ausprinten, fir sech ze beweegen.“

D‘Acel mécht den Appell un all d’Studenten, fir sech bei hir ze mellen, wa se Froen oder Problemer hunn.