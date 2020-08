Ongeféier 10% vum Ëmsaz an de Reesbüroen zu Lëtzebuerg kënnt duerch de Verkaf vu Croisière-Vakanzen.

Et ass eng vun de Branchen, déi wuel mat am meeschten ënnert der aktueller Kris leit. Wéi dës Woch bekannt gouf, huet déi norwegesch Gesellschaft Hurtigruten, ewéi och d'AIDA op en neits hier Tournéeë fir déi nächst puer Wochen annuléiert. Dat huet och en Impakt zu Lëtzebuerg.

De Reportage vum Tim Morizet

Et gouf manner gebucht, villes op d'nächst Joer verréckelt, oder awer och ganz annuléiert. Bis ewell hätt een Abousse vu bis zu 65% um Chiffre d'Affaire an den Agencen zu Lëtzebuerg gezielt. Virun allem déi grouss Croisièresschëffer mat dausende Better, bleiwen den Ament eidel.

Verschidde Gesellschafte géife soen, datt se Mëtt August nees ufänken, ma hie géif dat net richteg gleewen, seet de Marc Barnich, administrativen Direkter bei CruisOpolis. Hie géif éischter mat Oktober oder November rechnen. "Et sinn och Reedereien, déi direkt scho gesot hu virum éischten November fuere mer guer net."

Déi méi kuerz Reesen, zum Beispill Floss-Croisièrë géifen awer nees lues a lues u Succès wannen. Éischt Erfarunge vu Clientë wiere positiv. Hoffnung fir d'Agencen an d'Gesellschaften, datt et geschwënn nees richteg ugeet.

Eng Schwieregkeet, déi awer bleift, si Visitten an direkt e puer verschiddene Länner. "Wann d'Situatioun vum Corona et géif verhënneren eng Destinatioun unzesteieren, da gëtt eng aner ugefuer, respektiv et gëtt en Dag op oppener Séi gemaach", erkläert de Marc Barnich.

Eng Test-Flicht virum u Bord goe wier awer kaum ëmsetzbar. D'Schëffer wiere mëttlerweil esou equipéiert, datt gréisser medezinesch Equippen u Bord sinn an Deeler fir den Isolement reservéiert sinn, sollt et Verdachtsfäll ginn.

Den Drock ass héich. Déi staark mediatiséiert Fäll vu kontaminéierte Schëffer déi lëscht Méint hätten d'Leit veronséchert. "D'Croisièresschëffer musse wierklech 100% seriö hir Mesuren applizéieren, fir datt d'Leit nees Confiance an d'Branche kréien."

Aus aktuellen Erfarunge wier et den Ament awer méi intressant op méi kuerz Schëffsreesen zeréckzegräifen, esou nach de Constat bei de Reesagencen.