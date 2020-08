Fir Studenten, déi en negative Covid-19-Test brauchen, fir hir Examen am Ausland kënnen ze maachen, proposéiert d'ACEL elo eng nei Plattform.

Vill Lëtzebuerger Studente musse wéinst der aktueller Lag fir 14 Deeg a Quarantän oder mussen en negative PCR-Test virweise kënnen, deen net méi al wéi 48 Stonnen ass. Fir de Studenten d'Examenszäit méi einfach ze maachen, proposéiert d'Studentenassociatioun ACEL, den Educatiounsministère an de Gesondheetsministère eng nei Prozedur.

Op enger neier Plattform kënne Studenten elo e Voucher ufroen, fir sech gratis testen ze loossen. Fir vun dësem Bong profitéieren ze kënnen, muss ee verschidde Konditiounen erfëllen:

Op enger Héichschoul/Universitéit ageschriwwe sinn;

Den Demandeur muss bei engem Evenement vun der Uni mat dobäi sinn (Examen, obligatoresche Cours...);

D'Studie-Land verlaangt en negative Covid-19-Test.

Méi Detailer ginn et op acel.lu an am offizielle Schreiwes vun der Studentenassociatioun.