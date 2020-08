Fir verschidde Studenten am Ausland ass et momentan wéinst der Corona-Pandemie schwiereg, an hir Unisstad zeréckzefueren.

Fir Leit, déi areesen, gëllt a verschiddene Länner eng Quarantänflicht vun 2 Wochen oder se mussen een negative Corona-Test presentéieren, deen net méi al ass wéi 48 Stonnen. Vue dass awer vill Studenten aktuell Examen hunn a sech dofir dringend mussen teste loossen, huet den Acel probéiert, eng Léisung ze fannen.

Acel / Rep. Chris Meisch

Fir déi Studenten, déi en negative Covid-19-Test brauchen, fir hir Examen am Ausland ze maachen, huet d'Acel elo eng nei Plattform lancéiert, iwwer déi d'Studenten e Bong fir e gratis Test ufroe kënnen. Fir dëse Voucher ze kréien, muss ee gewësse Konditiounen erfëllen. Virop muss ee mol Student sinn, et muss sech ëm eng physesch Presenz am Kader vum Studium handelen (a Form vun Examen oder Oral) an d'Land, an deem ee studéiert, muss en negative Corona-Test bei der Arees fuerderen. Wéi vill Tester elo zur Verfügung stinn, erkläert de President vun der Acel.

Sven Bettendorf: „An Däitschland ass am Fong dee gréisste Problem, wann ee vun deene géing ausgoen, wären do ongeféier 4.500 Lëtzebuerger Studenten, déi do studéieren a wann do jiddereen op d'mannst een Test géif brauchen, da wiere ma bei ongeféier 4.500 Tester. Et sinn awer Studenten, déi villäicht musse pendelen, déi puer Mol mussen hin an hier fueren, well se villäicht schonn een Job a Lëtzebuerg ugeholl hunn oder well se villäicht och grad ee Fernstudium maachen an dann d'Exame schreiwe mussen. De Moment hu si jo keng Uni an deem Land, sou dass se heiansdo mussen hin an hier fueren, sou dass ma gemengt hunn, bis Enn August 4.500 Tester eng realistesch Zuel wier, déi d'Studente kéinten ufroen."

Wann een elo dës Konditiounen erfëllt, an een dës Demande gemaach huet, kritt ee vun der Acel per Mail e Code geschéckt. Duerno kann ee sech via Link op hirem Site ee Rendez-vous huelen, fir sech gratis testen ze loossen. Bei der Demande, fir ee Bong bei der Acel unzefroen, sinn zwee Dokumenter obligatoresch. Engersäits e Certificat de scolarité, anerersäits eng Examensumeldung oder een Noweis fir eng Präsenzveranstaltung op der Uni. Bei der Demande muss een 3 Deeg Beaarbechtungszäit mat arechnen. Aktuell ass et méiglech, bis Enn August esou ee Voucher unzefroen. Wéi et am Wantersemester wäert weidergoen, ass nach onkloer.

Sven Bettendorf: „September, Mëtt September fänken nees déi éischt Unien un, dat heescht, do wäert sou een änleche Problem op d'Studenten duerkommen, dat heescht och do wäerte se warscheinlech och een Test brauchen, fir kënnen an hir Studiestad anzereesen, wa Lëtzebuerg weider ee Risikoland bleift an do si mir ganz kloer weider am Kontakt mam Gesondheetsministère, fir ze kucken, wann dee Besoin do ass bei de Studenten, an d'Méiglechkeet besteet, dass mir do déi Plattform weiderféiere wäerten, fir de Studente weider déi Méiglechkeet mat den Tester ze ginn, fir dass se net den Ufank vun hire Studie verpassen."



Falls déi aktuell Situatioun sech ännert, kënnen d'Bedingungen, fir sech testen ze loossen, och änneren. Fir d'Studente weiderhin am Viraus sou gutt wéi méiglech ze informéieren an entgéint ze kommen, baséiert d'Studentenassociatioun sech primär op de Feedback vun de Studenten, sou de President a mécht een Opruff un all Student, sech bei hinnen ze mellen, wann et Froen oder Onkloerheete ginn.