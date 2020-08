Och an de Schoulen huet während der Pandemie missen e grousst Ëmdenke kommen. En et gouf op nei Mëttele wéi den Home-Schooling zréckgegraff.

Och déi kleng Rentrée Enn Mee war eng grouss Erausfuerderung, déi fir vill Diskussioune gesuergt huet. Fir doriwwer ze schwätzen, war d'Geraldine Krier, Enseignante am Fondamental zu Schëffleng, am RTL-Summerinterview an huet ënner anerem erkläert, wéi mat de Maske Schoul gehale gouf.

Et wier nach gaangen, sou d'Enseignante, am Sall hätte si dierften d'Mask ausdoen. Dat wier scho gutt gewiescht, mee wann d'Schüler dann op d'Toilette gaange sinn, huet et geheescht: Denk un deng Mask! Denk drun, deng Fanger ze wäschen! Einfach ëmmer "Denk drun!" an "Ah jo!". Et wier net béis gemengt, mee si wiere frou gewiescht, dass si erëm do war. Dobäi wieren nach vill Inconveniente gewiescht.

Déi Fro, déi sech och gestallt huet, war, wéi et mat de Preparativen an de Schoule géing ausgesinn, an do war d'Stéchwuert "Flexibilitéit".

Et wier dëst Schouljoer immens Viraarbecht geleescht ginn, sou d'Geraldine Krier, a wann dat nach eng Kéier sollt virkommen, da wéisst een einfach: Jiddereen huet seng Aarbecht. De Portier géing wëssen, mat senger ganzer Ekipp, wéi si d'Bänken an d'Clôture solle setzen an de Comité géing wëssen, wéi een déi Saach upéckt. Jidderee wéisst einfach, wat ee maache misst a jidderee misst engagéiert schaffen a flexibel sinn. An dat wier och d'Stéchwuert: Flexibel sinn a sech och upassen all Dag, wéi eben déi Zuelen da kommen.

Mee d'Geraldine Krier huet awer och un den Educatiounsministère appelléiert, fir elo scho méi Informatiounen ze kréien, fir dass d'Léierpersonal sech kéint preparéieren an net alles muss op de lëschte Stëppel maachen.

