An engem Communiqué widdersprécht d'CSV deem, wat de Parteipresident Frank Engel e Freideg am Gespréich mat RTL ernimmt hat.

Domat reagéiert d'Partei op rezent Aussoe vun hirem President. Am Schreiwes léisst d'CSV nämlech wëssen, dass de Walprogramm vun 2018, fir dee sech den CSV-Nationalkongress a puncto Steieren entscheet hat, weiderhi gëllt.

"Mir (d'CSV) soen Nee zu der Aféierung vun der Verméigenssteier fir Privatpersounen. Eng Ierfschaftssteier an direkter Linn ass fir d'CSV keen Thema", sou steet et am Communiqué geschriwwen.

Schreiwes

Für die CSV gilt weiterhin das vom CSV-Nationalkongress beschlossene Wahlprogramm von 2018, das in Sachen Steuern unmissverständlich Position bezieht:

„Wir (die CSV) sagen Nein zur Einführung der Vermögenssteuer für Privatpersonen. Eine Erbschaftssteuer in direkter Linie ist für die CSV kein Thema."

mitgeteilt von der CSV