D'CSV gesäit sech en Dënschdeg den Owend am Nationalcomité, fir iwwert déi weider thematesch a programmatesch Ausriichtung vun der Partei ze debattéieren.

Datt et bei der Videokonferenz zu engem gréissere Showdown oder Récktrëttsfuederunge kënnt, ass wuel manner probabel.

Kee Showdown bei der CSV / vum Roy Grotz

De Frank Engel dierft et dann och net verpassen a senger Introduktioun nach eemol duerzeleeën, wat seng Iwwerleeungen a Saachen Verméigens- an Ierfschaftssteier am Kloertext heeschen a firwat datt hien thematesch wëll, datt d'CSV an dësen Dossieren aktiv gëtt.

Bei allen CSV-Memberen, wou ee sech am Laf vum Dënschdegmoie konnt ëmhéieren, ass ee gespaant drop, wéi de Frank Engel seng politesch Sortie erkläert a wéi hie wëll duerleeën, datt dëst keen Akt vu politeschem Harakiri ass.

Spannend ass et dann natierlech, wéi déi ronn 40 Membere vum héijen CSV-Gremium wäerten op dës Explikatioune reagéieren, respektiv, wéi si hirem President wäerte soen, ob si seng Methodik a seng Kommunikatioun approuvéieren oder éischter net gutthalen.

Besonnesch interessant ass et dann och, d'Positioun vun der Fraktiounspresidentin Martine Hansen ze héieren, déi jo nach Stonne virum RTL-Interview um Freideg mam Frank Engel beieneen souz, fir ofzeklären, wéi ee politesch weider wëll als CSV fir d'Rentrée Jalone setzen.

Matten um Samschdeg koum dunn den Desaveu fir de Frank Engel a Form vun engem knappe Communiqué, sou datt d'Reunioun vun en Dënschdeg sécherlech och do ass, fir nees geschlossen no baussen opzetrieden a vläicht och e mea culpa ze maachen, mä och, fir sech eng programmatesch Richtung ze ginn, déi vläicht iwwert de Walprogramm erausgeet oder op d'mannst dësen nei deklinéiert.

Allgemeng ginn eis Sourcen dovun aus, datt et wuel zu kritesche Wuertmeldunge kënnt, mä datt de grousse Showdown ausbleift. Kee wollt dat awer am Virfeld an de Mikro soen.

Et schéngt deemno drop erauszelafen, datt sech d'Partei net nach selwer wëll demontéieren, mä datt an Aarbechtsgruppe soll konkret un och steierleche Propositioune geschafft ginn, sou datt de Parteikongress vum 17. Oktober, wou iwwregens nach keng nei Presidence gewielt gëtt, iwwert déi weider Linn ofstëmmt an och iwwert d'Fro: Firwat soll d'CSV gewielt ginn a fir wat steet se?

Bis den Hierscht soll de Richtungssträit an der CSV also decidéiert sinn - op mannst thematesch - personell ass natierlech alles op, wien hannert wiem steet a wéi eng Richtung mat dréit. De Parteipresident huet seng Meenung net verstoppt, wien derhannert steet, muss sech affichéieren.

Och intern gëtt sech bei der CSV iwwerdeems nei opgestallt: Nom iwwerraschenden Depart vun der laangjäreger Fraktiounssekretärin Nadia Rangan, déi bei d'LSAP-Gesondheetsministesch Paulette Lenert wiesselt, iwwerhëlt dee Posten den Ady Richard, Ex-Conseiller vum Staatsminister Juncker.

Wéi iwwerdeems de Serge Wilmes beim Kongress 2019 bei de Presidentewale géint de Frank Engel ënnerleeë war, hat och de Partei-Conseiller Pit Bouché der CSV de Réck gedréint, fir aktuell fir déi Gréng ze schaffen.

Chambre de Commerce net waarm fir grouss ugeluechte Steiererhéijungen

Esou reagéiert de Marc Wagener, Sousdirekter bei der Handelskummer, op d'Propose vum CSV-President Frank Engel. Hie versteet am RTL-Interview zwar d'Sortie vum Frank Engel am Zesummenhang vun der Finanzéierung vun der Reprise a wéinst den Ongläichheeten, déi et gëtt.

Allerdéngs misst ee wëssen, firwat genee ee wat besteiert an d'Gesamtbild am Kapp behalen. Et kann een d'Akommes, d'Verméigen, mä awer och d'Consommatioun oder souguer nach "Externalitéiten" wéi den CO2-Ausstouss besteieren. Den Ekonomist vun der Chambre de Commerce erënnert och drun, datt d'Entreprisen, am Géigesaz zu de Privatpersounen, schonn eng Verméigenssteier bezuelen an datt d'Akommessteieren zu Lëtzebuerg schonn immens redistributiv wieren.

"Et ass schonn esou, dass e puer 100 Leit e puer Prozent duerstelle vum ganze Steierakommes an dass ganz vill Leit eigentlech knapps bis guer keng, oder ganz wéineg Steiere bezuelen. Dat heescht mir hu schonn eng extrem, soen ech emol, dynamesch Ëmverdeelung, déi duerch déi direkt Steieren eigentlech stattfënnt".

De Marc Wagener am Interview

Amplaz mat neie Verméigenssteieren ze kommen, misst een éischter kucken déi Steieren, déi et scho ginn, ze verbesseren, sou de Sousdirekter vun der Handelskummer weider. Géing eng Ierfschaftssteier an direkter Linn agefouert ginn, wat dem Marc Wagener ganz onprobabel erschéngt, da wier d’Iddi vun de Fräibeträg wuel interessant. D'Chambre de Commerce kéint awer net der Politik recommandéieren esou eng Steier anzeféieren. Op jidder Fall misst ee verhënneren, datt sou eng Steier Konsequenzen op d'Transmissioun vun Entreprisen hätt oder allgemeng der Kompetitivitéit vun der Ekonomie géing schueden.

Keng Deklaratioun vum LCGB

De President vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond LCGB wollt en Dënschdeg de Moien op Nofro hi keng Deklaratioun zum Inhalt vun de Propose vum Frank Engel maachen. De Patrick Dury sot RTL just seng Gewerkschaft géing sech ëmmer fir sozial Gerechtegkeet asetzen. Iwwert eng Ierfschaftssteier hätt ee sech bis dato awer keng Gedanke gemaach. Et wéilt ee sech och net vum Frank Engel eng Agenda opzwénge loossen, sou de Patrick Dury.