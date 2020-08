Eenzege Punkt vum Ordre du jour: "Programmatesch Orientéierung vun der CSV". Dat goufe mer viru Minutten aus CSV-Kreesser gewuer.

Dëse Comité war net geplangt a gouf kuerzfristeg de Méindeg de Moien aberuff. Hannergrond sinn d’Aussoe vum Frank Engel, hien huet sech virum Weekend ëffentlech fir eng méi staark Besteierung vum Verméigen ausgeschwat, dorënner eng Ierfschaftssteier an direkter Linn mat awer Abattements.

De Frank Engel krut fir seng Sortie médiatique vill Reaktiounen, mä och vill Kritik, notamment am Lëtzebuerger Wort. Op Facebook schreift den Haaptinteresséierten, de Frank Engel, de Méindeg de Moien: "Verréckte Welt. Am Lëtzebuerger Wort gëtt meng Demissioun gefuerdert, well ech mech un d'Kathoulesch Sozialléier halen. An un de Grondsazprogramm vu menger Partei."

Anescht gesäit et awer och d‘CSJ, déi Jonk an der CSV. Zum engen, well d'CSV sech an hirem Walprogramm vun 2018 kloer géint d'Verméigenssteier fir Privatpersounen an d'Ierfschaftssteier an direkter Linn positionéiert hat, zum aneren awer och well de Frank Engel seng Ausso zu kengem Ament mat der Partei ofgeschwat hat.

D'Chrëschtlech sozial Jugend huet en internt Schreiwes erausginn. Hei gëtt bedauert, datt d’Partei sech ëffentlech bloussgestallt hätt an dat der Reputatioun geschuet hätt. Iwwert eng Neiausriichtung vun der Partei misst als éischt intern geschwat ginn, sou d’CSJ. D’Jugend bei der CSV wënscht sech ee President, dee Loscht géing ginn zesummenzeschaffen.

Et gouf dann och eng weider Reaktioun vu Säite vun der Regierung an zwar vun der grénger Ëmweltministesch. D’Carole Dieschbourg sot de Méindeg de Moien hei op RTL: "Den CSV-Parteipresident Frank Engel leet e Fanger an d’Wonn andeems hien déi Sozial Ongerechtegkeeten uschwätzt". Et wier och zu Lëtzebuerg néideg, elo iwwert eng sozial gerecht an ekologesch Steierreform ze diskutéieren.

Op d’Fro, ob déi Gréng dann och fir eng Ierfschaftssteier an direkter Linn wieren, mat Abattements wuel gemierkt, dozou sot d’Carole Dieschbourg, si wéilt keng Ausso maachen, mä et wier wichteg, déi eenzel Moyenen ze beschwätzen.

Schonns virdrun hat den Dan Kersch op Facebook reagéiert an dem Frank Engel politesche Courage zougesprach.

Tëscheriff vum François Aulner a Roy Grotz

